Кто отворачивает Армению от России

Антироссийский митинг в Ереване на площади Свободы у оперного театра: узок круг этих русофобов. Пока... Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Тумблер переключили

Адский винегрет сейчас в Армении. Военный конфликт на границе с Азербайджаном, американские визитеры в образе спасителей, крики и митинги оппозиции: «Армения без ОДКБ!» И все это на фоне хлынувших сюда тысяч россиян, убегающих от мобилизации.

Зашла в Ереване в косметический салон. Этакий женский клуб.

- Все нормально, Армения уже вот-вот станет частью США, - рассказывает подружке по телефону девица с наращенными волосами и накачанными губами. - Так что скоро война с Азербайджаном закончится. Они же не дураки на США нападать, сама подумай.

Все другие посетительницы посмеиваются над инфузорией в туфельках. Конечно же, ни о каком вступлении Армении в состав США даже речи не идет, но американцы уже вовсю гуляют по Еревану, в том числе и высокопоставленные, выражая всяческое понимание и поддержку многострадальному армянскому народу.

И удивительно, как мгновенно переключился тумблер общественного мнения. Буквально полгода назад, в начале марта 2022-го, я была в Армении, тут все, кого ни спроси, были за Россию, за Путина и спецоперацию. Принимали первую волну русских релокантов с теплотой, но спорили с ними до хрипоты, что, мол, все правильно ваш президент делает.

Тем более что Украина отличилась - в карабахском конфликте 2020 года открыто поддерживала Азербайджан. И не только словом, как здесь уверены, но и делом. Вся армянская пресса пестрила заголовками о том, что незалежная поставляла запрещенные фосфорные бомбы. И сколько после Зеленский это ни опровергал, никто ему не поверил. Соседняя Грузия, я своими глазами видела, была увешана вдоль и поперек украинскими флагами. Здесь же, в Ереване, ездили по городу с российскими флагами и буквой Z.

Во многих местах Еревана появились пункты сбора помощи армянским солдатам. Некоторые - с оригинальным оформлением. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Пашинян пророссийский или проамериканский?

В Армении, где всего три миллиона жителей, каждый сам себе политолог. Каждый! Страна еще не оправилась от войны двухлетней давности, а тут опять и снова. Разговоры о происходящем активно идут на всех уровнях. И теперь им не понятно, кто друг, кто враг, а кто так…

Премьер-министр Армении Никол Пашинян - личность неоднозначная для своего народа. То его любят неимоверно (пришел он к власти на гребне революции, ее назвали бархатной). И все надеялись на перемены, которые он щедро обещал. Потом ненавидят так же неимоверно, считая, что он намеренно делал все, чтобы Армения проиграла войну в Карабахе. А вся страна воспринимает итоги 44-дневного столкновения именно так.

То его называли проамериканским. Обвиняли, что прятался всю войну в посольстве этой страны и пересчитывал доллары, переданные ему за Карабах. Что с Россией связи рвет по науськиванию своих иностранных кураторов.

Теперь же, после последних событий, его, наоборот, обвиняют ровно в обратном, что он пропутинский и договорился с Россией и президентом Алиевым о сдаче армянских земель. Раз не расторгает немедленно договор с ОДКБ и не принимает помощь США. Не хочет теснее строить с ними отношения. Хотя, казалось бы, куда уж теснее, чем сейчас, когда идут постоянные визиты руководства Армении в Нью-Йорк и принятие в Ереване голубок мира в лице Нэнси Пелоси.

А американцы все льют и льют елей на воспаленное и тревожное сознание армянского народа, говоря им именно то, что они давно мечтали услышать. И оккупантами называют Азербайджан, и правительственные телеграммы шлют за подписью Байдена, в которых даже упоминается карабахский народ. И призывают Азербайджан немедленно вывести войска.

Народ, похоже, вообще не может теперь разобраться что к чему. Но все почти уверены - Россия бросила. Не вмешалась, не остановила эскалацию конфликта, не прислала сюда военных. Все в Армении обсуждают фото с саммита ШОС, где за одним столом главы государств - Лукашенко, Путин, Си Цзиньпин... и главное - личный враг каждого армянина Алиев.

- Как он мог с ним сидеть за одним столом? Ведь войска Азербайджана на нашей земле. Не в Карабахе даже, а у нас тут в Джермуке. Мы же союзники с вами вроде, - слышала я везде и всюду.

Наш спецкор Дина Карпицкая на месте следит за тем, как Армения превращается в адский винегрет. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Подковерная и диванная политика

- По-моему, грузины перехватывают нашу пророссийскую позицию в Закавказье. Их правительство ведет себя так, как будто они больше пророссийские, чем мы. У нас же тут, похоже, совсем другой взят курс, - рассуждает политический деятель, выросший из блогера, Микаэль Бадалян.

Мика - один из немногих, кто, как и раньше, твердо стоит на своих позициях, что Армения и Россия неделимы. За что огребает и в прямом, и в переносном смысле - два месяца парень провел в местном СИЗО и до сих пор под следствием. Как считает, именно за свои политические пророссийские взгляды.

- Нашему премьеру явно дали определенные обещания, чтобы он продолжил развивать антироссийские настроения, - продолжает он. - И эти настроения потихоньку нарастали с самого начала специальной военной операции, которую Россия начала проводить. А как только началось наступление ВСУ, здесь у нас тут же начинается эскалация конфликта на границе с Азербайджаном. И конфликт случился как специально за два дня до начала саммита ШОС, куда в итоге наш Пашинян не полетел. Зато спокойно тут встретил Нэнси Пелоси и рассказывал нам, как Америка поможет. Власти наши американку тут так встречали, как будто сами готовы были лечь вместо ковровой дорожки. Он (Пашинян. - Ред.) работает на США и делает все, чтобы у нас тут открылся второй фронт для РФ. Как я писал в одном из своих постов, Пашинян все пытался добиться лояльности медведя, чтобы вонзить ему нож в спину. И сейчас он его вонзил.

Что касается помощи ОДКБ, Пашинян говорит, что Россия не оказывает помощь, но при этом Армения сама не вводит военное положение, не объявляет мобилизацию. Да и сами провластные депутаты называют все происходящее локальным конфликтом на границе. При этом на международной арене они ведут себя совершенно по-другому. И делают это исключительно для того, чтобы дискредитировать Россию, подлить волну русофобских настроений и как следствие уже планировать выход из ОДКБ.

Если Армения выйдет из ОДКБ и поссорится с Россией, то это будет катастрофа. У нас тут друзей не останется, нам придется дружить с врагами - Турцией и Азербайджаном, а это невозможно. У них задача стоит уничтожить Армению, и они это сделают. И Иран этого не поймет, потому что у него тут под боком будут проамериканские силы. И гораздо удобнее для Запада, если конфликт с Ираном пойдет из Армении. То есть наша страна станет полем большой войны. Останется ли что-то от Армении - большой вопрос. А Америка не будет ругаться ни с Турцией, ни с Азербайджаном из-за нас. Будущее у нас возможно только с Россией. Я уже молчу про экономику. Если нам перестанут продавать российский газ по льготной цене, то что будет с ценами… Электричество тоже российское. Эти русофобы кричат про Иран. Но если мы будем под Америкой, то какой Иран? Нам надо будет молить Турцию и Азербайджан. А если мы выйдем еще и из Таможенного союза, то куда денем наши продукты? Кому они здесь в регионе нужны? Логистики ни с кем нет. Все, закроются наши производства. А российские товары заменят опять же на турецкие.

Американские звезды на смену триколору

Страсти накаляются. День независимости Армении отметился жестким конфликтом силовиков и родителей погибших в последней войне героев на кладбище. Люди собрались, чтобы не пустить на траурные мероприятия Пашиняна. В итоге их всех жестко крутили и винтили. Народ этого не понял. Совсем. В Армении женщин обижать не принято. А матерям погибших героев вообще можно все. А тут такое...

Площадь Свободы у оперного театра. То самое любимое место всех митингов. Беру кофе и пью его с видом на антироссийский митинг. На моих глазах организаторы разворачивают американские, украинские флаги. Транспаранты против ОДКБ... Народу немного, раз в 10 меньше того, что я видела на пророссийских акциях в ноябре 2020-го, сразу после подписания того самого трехстороннего мирного соглашения.

Обратно в Москву самолеты из Еревана летят пустые. Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Действо начинается с веселой армянской музыки. Народ стоит шеренгами, явно пришли коллективно. Покричали, выступили. Все на армянском, я только улавливала отдельные слова - Путин, Пашинян, Украина, Белоруссия.

- Что они говорят? - спрашиваю у женщины, продающей цветы тут же на площади.

Пока мы разговаривали, митинг закончился. Все разошлись стремительно, так же дружно, как и собрались. Пока это выглядит бутафорски. Но кто знает, что будет дальше.

Русские релоканты - вторая волна

А тем временем в Ереван все прибывают и прибывают самолеты, полные наших русских. Мужчин. Вторая волна релокации. Отели битком. Хостелы под завязку. Квартир не найти. Цены на недвижимость, и так взлетевшие до небес в марте, снова подскочили. И не только в Ереване, во всех городах. Наши уже взялись осваивать небольшие поселки.

Российские релоканты в Ереване сначала осваивают питейные и увеселительные заведения. Деньги еще не закончились... Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Те, кто из первой волны, прилетевшей сюда в марте, помогают товарищам по несчастью чем могут. Проблемы все те же - поселиться, оформиться, работу найти, банковский счет открыть. Впервые за всю современную историю Армении в ОВИРах очереди. Все спешат оформить ВНЖ, а лучше паспорт.

Армяне, забыв про траур, открыли увеселительные заведения - клубы, бары, стриптизы. Они уже опытные, знают, что поначалу наш народ будет тратиться то ли от радости, что вырвались, то ли от горя, что такие события. Но потом поприжмутся. Пока же они ходят обалдевшие по Еревану, сбиваются кучками, обсуждают, вздыхают, прячутся от камер журналистов.

- Уберите фотоаппарат. Вы что? Хотите, чтобы меня увидели и в розыск за дезертирство объявили?

При этом толпам русских тут в Ереване уже никто не удивляется, привыкли. Относятся к ним скорее с легким сочувствием. Но уже читается и налет раздражения: мол, понаехали тут, а у нас цены растут...