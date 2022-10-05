Именитый отшельник. Бельдунчанский водопад на плато Путорана (здесь и далее - фото победителя «Окна в природу-2021» Владимира Коваля). Фото: Владимир Коваль

Шесть лет назад ПАО «Транснефть» и «Комсомольская правда» затеяли конкурс, посвященный памяти лучшего журналиста России, писавшего о природе. Василий Михайлович Песков всю жизнь проработал в «КП» и бессменно вел одноименную с конкурсом рубрику «Окно в природу» на протяжении полувека (официально признанный мировой рекорд!).

Этот конкурс имеет две прекрасные задумки. Первая - почтить память великого человека, который обладал не только талантом, но и мужеством защищать русскую природу. Вторая - помочь открыть новые имена журналистов и блогеров, владеющих как словом, так и фотокамерой.

Внезапная атака. Фото: Владимир Коваль

География никак не ограничена - штатные и внештатные корреспонденты, писатели, блогеры, экологи, путешественники и фотографы могут жить в любой точке страны. Главное, чтобы их работы, посвященные воспеванию русских лесов, гор, рек и просторов, были опубликованы в печатных или электронных СМИ с 26 октября 2021 г. по 26 ноября 2022 г.

На конкурс принимаются журналистские и блогерские работы (в жанре статьи, очерка, репортажа и др.) объемом не менее 2000 знаков, проиллюстрированные тематическими жанровыми фотографиями в количестве не менее двух, созданные самостоятельно участником конкурса или авторским коллективом.

Студеная радуга. Фото: Владимир Коваль

Работы принимаются до 26 ноября 2022 года в электронном виде по адресу media@phkp.ru

СКАЗАНО!

Владимир Коваль, астроном, путешественник, фотохудожник, победитель конкурса «Окно в природу» в 2021 году (его фотографиями проиллюстрирована эта полоса):

- Владимир Песков через газету «Комсомольская правда», как говорится, пробил окно для природы, для зрителей и для читателей. В те времена не было интернета, и он сделал большое дело тем, что донес до широкого круга читателей красоту русской природы. Люди видели окружающий мир его глазами.

Тунгусская мудрость. Фото: Владимир Коваль

Под влиянием Василия Михайловича я и занялся фотографией. Сначала хотелось просто наблюдать, а затем - жить среди этой природы. И вот последние годы я как раз стараюсь проводить в экспедициях: в течение 15 лет бываю на плато Путорана и почти 45 лет - в Эвенкии. Начинал с документальных снимков при изучении Тунгусского метеорита, а закончил художественной фотографией.

ВАЖНО!

Подробнее о правилах конкурса - на нашем сайте.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Премии победителям

1-е место - 100 000 руб.

2-е место - 50 000 руб.

3-е место - 30 000 руб.

Зимний натюрморт. Фото: Владимир Коваль

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Василий Михайлович был талантливым, увлеченным, удивительно светлым человеком, настоящим подвижником.

Автор замечательных книг, очерков, телепередач, многолетний член Русского географического общества, он воспевал красоту родной земли, искренне радел о сохранении этого богатства для нынешних и будущих поколений».

Владимир Путин, Президент РФ.