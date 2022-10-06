Книжные новинки октября-2022: Музейный кот Тихон, древние ящеры и любимые сказки

Разобраться в огромном количестве книжных новинок не так-то просто. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Что почитать? Этот вопрос вечный. Разобраться в огромном количестве новинок не так-то просто. Те книги, о которых пойдет речь сегодня, точно станут любимыми!

Маша Трауб

«Кот Тихон, или Похищение Голландца»

«Кот Тихон, или Похищение Голландца»

«Вилли-Винки», 2022.

6+

Конечно же, про музейных котов сейчас не слышал только глухой. Коты живут в самых известных музеях и защищают их от нашествия грызунов. Теперь же есть шанс поближе познакомиться с одним из этих легендарных животных. Его зовут Тихон. Он родился в музее. Всех остальных его братьев и сестер разобрали в обычные семьи, а Тихон остался жить в музее. А что это значит? То, что ему придется продолжать династию - охранять, наблюдать, предотвращать. Но что делать, если твоя кошачья душа совсем не лежит к такому делу? Если тебе хочется выйти за пределы периметра и узнать, что же там происходит?

Именно так и случается с котенком Тихоном. Как только он оказывается на свободе, как тут же возле него появляется обычный бродячий котик Котовский. Ему интересно, что происходит в музее: что там делают коты, как учатся и что едят? Тихон отправляется в гости к новому знакомому, даже не подозревая, чем обернется такое путешествие. Они с Котовским станут закадычными друзьями и не раз выручат друг друга из смертельной опасности.

Мастер юмористического рассказа, писательница и журналист Маша Трауб исследует новую территорию. В ее рассказе есть приключения, необычные повороты и, конечно, много интересной информации. Прекрасные карандашные иллюстрации сделал Валера Козлов.

Катя Матюшкина и Ко

«Самый маленький динозаврик»

«Самый маленький динозаврик»

«Малыш», 2022.

0+

Известная детская писательница Екатерина Матюшкина и ее коллеги по цеху собрали под одной обложкой несколько сказок о… динозаврах. Получился премиленький сборник.

Представьте, что динозавры не вымерли, а живы до сих пор. Причем почти у каждого из них отличный характер. Нянявда вот, к примеру, живет в озере, развлекает мальков, а выходя на берег, читает книжку с ежиком. Кстати, именно от него Нянявда и узнала, кто она есть.

Герой другой истории - игуанодон. Прекрасный, но единственный зубной врач на всю округу. А ведь зубы болят у всех! И у динозавров, и у млекопитающих. Здесь срочно нужен преемник. Оказывается, за ним далеко ходить не надо.

А в сказке Светланы Щелкуновой «Динозаврик по фамилии Гребенкин», представьте, древний ящер появился в обычной городской квартире! А все потому, что многодетный папа Гребенкин привез из экспедиции гигантское яйцо. Наверное, думал удивить своих детей. А удивились далеко не только дети, когда эксперимент по «высиживанию» яйца завершился успехом.

В сборнике семь сказок, одна лучше другой. Интересного чтения хватит на целую неделю!

Эдуард Успенский

«25 профессий Маши Филипенко»

«25 профессий Маши Филипенко»

АСТ, 2022.

6+

Имя классика советской и российской детской литературы Эдуарда Успенского на обложке - всегда гарантия качества, юмора, интересного сюжета и, что немаловажно, ненавязчивой дидактики.

Маша Филипенко - обычная ученица третьего класса и, честно сказать, далеко не отличница. Как-то раз к ним в класс пришел профессор и попросил написать сочинение «Если бы я был председатель горсовета», то есть человеком, от решений которого многое зависит. Дети написали такое сочинение, и именно Машино было признано одним из лучших. Профессор так и сказал: «Это ребенок с незамутненным сознанием!» Машу взяли работать в институт улучшателем. Теперь ей предстояло отправляться на разные предприятия, присматриваться, изучать, работать и подсказывать шаги, которые бы вытянули производство из числа отстающих в передовые.

Владимир Алеников

«Приключения Петрова и Васечкина»

«Приключения Петрова и Васечкина»

«Рипол детство», 2022.

6+

Дружба Петрова и Васечкина началась в первом классе с того, что каждый плюнул в другого горошиной жеваной бумаги. Один считал себя «Чимпионом школы по пливкам сриди професионалов», другой скромно назвался любителем…

Советские дети заходились от смеха, смотря кинофильм про приключения двух закадычных друзей-школьников Васю Петрова, Петю Васечкина и девочку Машу Старцеву. Снял кинокартину режиссер Владимир Алеников. Он же и автор книги, которая вышла через несколько лет после телесериала. Эти истории уже несколько десятилетий веселят и наделяют новым, необычным опытом очередное поколение школьников. Читателям - и взрослым, и детям - предстоит увлекательнейшее чтение историй, которые уже почти не встретишь в современной системе образования, где нет простора для полета фантазий шалопаев и неугомонных сорванцов. Хотя… кое-какие увлечения Петрова и Васечкина и сейчас, уверены, найдут свое место в школе. А после рассказов, можно почитать рифматизм Петрова и Васечкина - стихи, написанные на самые разные случаи жизни.

Саймон Моклер

«Храбрая Беатрис и проклятье дрожунов»

«Храбрая Беатрис и проклятье дрожунов»

«Рипол детство», 2022.

6+

Юная королева Беатрис живет в огромном замке. Но, представьте себе, она не знает, что она королева. Беатрис не была нигде, кроме как в своем дворце. Близкие скрывают от нее другой мир. Вероятно, на это есть очень серьезные причины. Беатрис в школе учится одна, осваивает разные науки и метание ножей. А на каждый день рождения получает в подарок… новую комнату. Но девочка становится взрослее, и в ее голове возникает все больше вопросов, а тут она еще подслушивает загадочный разговор и узнает, что некой королеве грозит опасность. Против нее выступает армия зла. Беатрис хочет знать: кто ее родители и где они? Где во дворце живет эта загадочная королева? Похоже, никто не собирается отвечать на эти вопросы, и юная королева, которая не знает, что она королева, вынуждена сама искать ответы. Она считает, с верными друзьями ей все по плечу. Но так ли это на самом деле?

«Самоцветная шкатулка», «Изумрудная шкатулка»

«Самоцветная шкатулка»

«Комсомольская правда», 2022.

0+

В жизни каждого ребенка бывают книги, которые он будет с теплотой и нежностью вспоминать всю свою жизнь. «Шкатулки» как раз из этого разряда.

Первое, что поражает в книгах, - это их оформление. Обложки выполнены в виде шкатулок, а внутри множество иллюстраций в старинном стиле. Действительно, не книги, а настоящие сокровища!

«Самоцветная шкатулка» - это собрание сказок со всей планеты. Под обложкой произведения знаменитых сказочников - Шарля Перро, братьев Гримм, а также сказки европейских народов.

Читателей ждут истории на самый разный вкус и возраст. Дети познакомятся с героями таких произведений, как «Белоснежка», «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Спящая красавица», «Мальчик-с-пальчик», «Пряничный домик» и «Храбрый портняжка».

«Изумрудная шкатулка»

«Изумрудная шкатулка» - это коллекция самых добрых и любимых русских народных сказок - «Баба-яга», «Белая уточка», «Девять братьев», «Жар-птица», «Иван-царевич и Царь-девица», «Морозко». Вместе с этими героями детей и взрослых ждут опасные приключения, подвиги и, конечно, любовь!