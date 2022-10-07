Изнасилованная в 16 лет Диана Шурыгина зарабатывает на виртуальном сексе

- На донышке! Фото: Первый канал

Несколько лет назад имя Дианы Шурыгиной гремело на всех федеральных каналах. Но в последнее время бойкая участница ток-шоу исчезла из публичного пространства. Мы выяснили, что случилось с героиней скандальной истории.

Нетипичная жертва

Известность на всю страну уроженка Ульяновска получила в конце 2016 года с легкой руки Андрея Малахова, предоставившего ей слово в студии программы «Пусть говорят». Как рассказывали редакторы ток-шоу, снятый выпуск об изнасиловании девушки из глубинки пролежал на полке несколько недель - никто не верил, что она может зацепить народ. И вправду: мало ли подвергнувшихся насильственным действиям девочек по всей России. Однако когда историю Шурыгиной все же показали, она вызвала настоящую лавину пересудов. Выпуск ток-шоу вирусно распространился по интернету, рейтинги зашкаливали. Скандальная слава этой истории, получившей большой резонанс в обществе, крылся в самой героине, которая по поведению не соответствовала представлениям о классической жертве. В студии телезрители наблюдали не несчастную, раздавленную пережитым провинциалку, вызывающую сострадание и сочувствие, а довольно агрессивную особу с манерами как у «девочки из борделя». Диана вела себя развязно, огрызалась и нападала на тех, кто не верил ее показаниям.

Уроженка Ульяновска стала известна на всю страну с легкой руки Андрея Малахова и его ток-шоу «Пусть говорят». Фото: Первый канал

История ее в принципе была банальной: девушка провела ночь с выпивающей компанией в снятом коттедже, где ее принудил к половому акту пьяный парень на четыре года старше нее. Преступление произошло в Ульяновске. Как следовало из материалов уголовного дела, в марте 2016 года не достигшую совершеннолетия учащуюся второго курса техникума Диану Шурыгину, которой тогда было 16 лет, знакомые парни пригласили вместе с парочкой ее сверстниц отмечать 20-летие приятеля. Другим парням было по возрасту чуть больше. Пили водку, пиво. Как потом рассказывала Шурыгина полицейским, из всей компании ей больше всего понравился Сергей Семенов, но планов заниматься с ним сексом у нее не было. Они вдвоем оказались в отдельной комнате. Как сделало вывод следствие, Семенов знал, что девушка - несовершеннолетняя. Тем не менее парень закрыл дверь, толкнул Шурыгину на кровать, ударил ее по лицу и, удерживая руки, изнасиловал. Девушка утверждала, что кричала и звала на помощь, но из-за громкой музыки ее не услышали. Из-за алкоголя ее вырвало, она вырубилась. Когда пришла в себя, позвонила родителям, вместе поехали подавать заявление в полицию об изнасиловании…

Интернет-слава

Письмо на ток-шоу федерального канала написала семья обвиненного в изнасиловании Семенова. Родные считали, что девочка сама была провокатором, имела бурную распутную личную жизнь (до этого случая жила с парнем). Мол, половой акт с обвиняемым произошел по пьяни, а синяки на теле оставил не он, а отец Шурыгиной, якобы отлупивший дочку за ночевку вне дома. По итогу прокуратура Ульяновска доказала, что изнасилование было, а суд дал парню аж 8 лет строгача. Озвученный срок шокировал многих телезрителей, тем более он резонировал с заносчивым поведением Шурыгиной. Та, в свою очередь, позже оправдывалась, что такой имидж ей разработали редакторы программы, и она повелась. Однако вряд ли непрофессиональная артистка смогла бы так убедительно разыграть нахрапистость.

После первого же выпуска программы с Шурыгиной соцсети взорвались от негодования. Многие встали на сторону насильника, увидев в нем жертву обстоятельств. Нашлись и защитники обиженной Шурыгиной. Она открыла свой youtube-канал, начала активно вести страницы в соцсетях и на гребне скандальной славы зарабатывать как блогер. Ее страница за считаные недели набрала 2 миллиона подписчиков, не скупящихся на нелестные слова в ее же адрес.

Редакция «Пусть говорят» заключила с Дианой контракт, по которому она полгода не имела права приходить на другие передачи. Всего с ней сняли пять выпусков в прайм-тайм. На время девушка стала звездой телеэкрана с хорошим гонораром и сомнительной репутацией. Позже она приходила на программу «На самом деле» Первого канала, где прошла детектор лжи, показавший правдивость ее признаний. И все равно жертвой, для которой изнасилование бы стало трагедией, ее мало кто воспринимал.

Насильник Сергей Семенов отсидел год и вышел по УДО. Фото: СОЦСЕТИ

В родном Ульяновске Диана стала антигероем. Там устраивали спонтанные митинги в поддержку осужденного насильника. Родители Шурыгиной - продавец и водитель-дальнобойщик - заявили, что подвергаются травле. Мать, к слову, родившая Диану в 15 лет, говорила, что ее избили на улице. Вскоре она развелась с отцом девушки.

Местный суд под натиском народного давления пересмотрел наказание для горе-насильника, снизив его до трех лет. Сергей отсидел год, выйдя на свободу по УДО. После освобождения его вытаскивали пару раз на ток-шоу, но в отличие от Шурыгиной вел себя перед камерами зажато, и телезвезды из него не вышло.

Замужество и любовник-миллионер

А вот вкусившая славу Диана уходить в тень не желала. Через год, в 18 лет, она вышла замуж. Свадьбу, освещавшуюся на телеэкранах, ей оплатил Андрей Малахов. В Шурыгину влюбился 29-летний оператор Первого канала Андрей Шлягин. Они познакомились на телевидении. В отличие от невесты жених не был замешан в публичных скандалах.

«Андрей - один из тех редких людей, которые не вникали в суть шумихи, связанной с нашей семьей. Увидев Диану впервые, он не знал подробностей, которые со смаком обсуждала вся страна. Но перед знакомством с родителями он посмотрел все выпуски «Пусть говорят» и сделал вывод, что Диана - на самом деле жертва скандала», - делилась с «КП» мама Дианы Наталья.

Диана вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлягина. Фото: СОЦСЕТИ

Регистрация брака состоялась 5 октября 2017 года. На торжестве невеста даже расплакалась от счастья... Муж всячески защищал Диану. Было видно, что он без ума от миниатюрной кокетки. Однако в статусе мужа и жены Диана и Андрей пробыли лишь два года.

Андрей заподозрил Диану в измене на фоне сообщений, что ее новым бойфрендом стал Денис Ребров, сделавший бизнес на криптовалюте. Про него писали, что он миллионер. Все трое - Ребров, Шурыгина и Шлягин - приходили на телепрограмму, где девушка доказывала мужу, что между ней и Денисом нет близости, хотя детектор лжи показал иное. Андрей предложил развестись. К тому времени он уже устал жить под одной крышей с «самой скандальной девушкой страны».

Новый бойфренд Шурыгиной поведал, что роман с Дианой начался у него, когда она еще была замужней. Ребров рассказывал, что изначально у него состоялась бизнес-встреча с Дианой и ее мужем, в ходе которой они ужинали, курили кальян и общались.

«Было круто и легко. Мне было приятно и не хотелось уходить, но у всех были свои планы на вечер, и пришлось расходиться. Уже через час я написал Диане в cоцсетях, и после небольшой переписки мы обменялись номерами, - рассказывал мужчина в соцсетях. - На следующий день я захотел увидеть ее снова и предложил встретиться вдвоем. Она говорила, что муж ее точно не отпустит одну, но я не отступал и уговаривал сбежать ко мне на часик. В итоге без мужа она никак не смогла приехать, и мы сошлись на встрече втроем в боулинге». Таких свиданий втроем было несколько, после чего в Реброве заговорил собственник: «Я понял, что хочу ее добиваться. И построил план по ее завоеванию». Он оплачивал отдых Шурыгиной на курортах и осыпал ее подарками. Но вскоре охладел к своей «добыче».

Шурыгина пробовала работать, но ей это быстро наскучило. Учиться после техникума она тоже не захотела. Фото: СОЦСЕТИ

Шурыгина же подсела на соцсети, однако интерес к ней неумолимо угасал. Рекламы, приносящей доход, на ее странице становилось все меньше. А расставание с миллионером грозило безденежьем. На Первом канале Диану поддержали, предложив стать гостевым редактором - встречать участников шоу. Через пару месяцев Шурыгина сбежала, сообщив, что редакторский труд слишком напряженный. На гонорары за ток-шоу и рекламу она купила квартиру в Москве. Какое-то время работала в баре, за дополнительную сумму посетителям разрешали сфотографироваться с телезвездой. Однако трудиться блондинке быстро надоело. Диана окончила Ульяновский профессионально-педагогический колледж, училась на контролера станочных и слесарных работ. Продолжать образование ей не хотелось. А тем временем спрос на «изнасилованную блондинку» окончательно спал. Даже экспертом на ток-шоу ее не звали - телередакторы шушукались, что с Шурыгиной просто не о чем говорить.

Увеличила грудь

Год назад Диана шокировала подписчиков своими откровениями. Например, о том, что она на какое-то время увлеклась «запрещенными препаратами». Появилась зависимость, от которой Шурыгина лечилась в специальном лечебном учреждении. Потом Диана увеличила грудь. Девушка сняла видео из больничной палаты и призналась, что пластическая операция прошла без осложнений. Показала, что сделала пирсинг языка и множество татуировок. Оказывается, все не просто так. Поскольку рекламных проектов почти нет, активная блондинка придумала новый бизнес.

Сейчас не обремененная комплексами Шурыгина зарабатывает на том, что делает эротические съемки себя любимой. Иногда ей ассистирует компаньонка. Идея заимствована у группы «Тату»: девочки целуются в джакузи, изображая однополую любовь. В соцсетях Шурыгина выкладывает интим-контент - откровенные фото и видео. На них она либо чуть прикрыта, либо не показывает лица. Но это только затравка. Я подписалась на один ее канал в Telegram. Ежедневно приходят обновления: на фото Диана голая, но соски закрыты нарисованными сердечками, и призыв: «Ребята, у меня есть закрытый платный канал с моим суперконтентом. В привате вас ждет: личное общение с каждым в переписке, возможность раньше всех видеть мои откровенные видео и фото без цензуры, вирт (виртуальный секс. - Ред.). Спешите, осталось десять мест!»

Сейчас девушка предлагает виртуальный секс в соцсетях. Фото: СОЦСЕТИ

Словом, сегодняшний заработок Дианы Шурыгиной - это интим-услуги в соцсетях. Девушка флиртует с мужчинами-подписчиками, отвечая на их личные сообщения, и подписывается: «Ваша Ди». Последнее особенно умилило - это что, намек на принцессу Диану?

Я отправила Шурыгиной просьбу об интервью. В голове крутилось тривиальное: «Как дошла до жизни такой?» То есть нет, правильнее так: как, имея прекрасную внешность и раскрученное имя, все свести до обнаженки в мобильном приложении? Насколько перспективен этот новый вид самозанятости? Какой доход? Кстати, платятся ли с оказания подобных услуг налоги? Вопросы есть. Но Шурыгина отказывается от бесплатных интервью. Поговорить по душам она тоже не хочет - видимо, ее род деятельности не из тех, чем можно хвалиться и гордиться. Хотя Диана и козыряет тем, что она не является содержанкой, которой надо ублажать богача. Она - сама себе режиссер и актриса. И по-прежнему считает себя звездой. А звезда - это же как диагноз, трудно избавиться от потребности постоянно быть на виду.

В соцсетях Шурыгина открыто заявляет, что она «супернеконсервативный человек»: ей нравятся и мальчики, и девочки. Диана рассказывает, что участвовала в групповом сексе и частенько меняла сексуальных партнеров. Девушка уверяет, что ее не смущают отношения, в которых мужчина занимается сексом не только с ней, но и с кем-то еще. Словом, она за свободную любовь. Сообщает, что замуж не собирается, и вообще в последнее время ей больше нравится жить с девочкой. О будущем Диана не думает и живет только сегодняшним днем.

КСТАТИ

Выражение «на донышке» стало мемом

Шурыгину и ее фразу печатали на футболках и стикерах. Фото: СОЦСЕТИ

Эту фразу Диана сказала в первом выпуске ток-шоу Андрея Малахова. В ответ на упреки в том, что она употребила много водки перед изнасилованием. Шурыгина сообщила, что выпила «на донышке», и пальцами показала, сколько это примерно. Потом на этот фрагмент видео умельцы из соцсетей накладывали музыку, рисовали интернет-мемы. В продажу запустили футболки с этой фразой и наклейки на авто с фотографией Шурыгиной. Появился даже термин «синдром Дианы Шурыгиной». Как сказано в интернет-энциклопедии, «это понятие служит для описания случаев, когда публичное выдвижение обвинений в сексуальных домогательствах является способом заполучить славу, известность, материальные блага».