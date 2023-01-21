Честное фото Анны Семенович после пластики: певица убрала лишний жир... и прибавила в весе

Сегодня при росте 169 см Анна весит около 90 килограммов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще на заре карьеры Анну Семенович подозревали в пластике бюста. И певица недавно призналась: да, операция была, и не раз. Но вопреки слухам, Анна не увеличивала грудь, а уменьшала.

- Есть такой диагноз, он называется «гигантомастия». Его ставят женщине, если ее бюст начинается от шестого размера, где каждая грудь весит от 2,5 килограмма, - рассказывала артистка. - Гигантомастия - особенность организма: как только я поправляюсь даже на килограмм, у меня сразу увеличивается грудь. Три года назад я решилась - уменьшила грудь с девятого до пятого размера. Сейчас у меня шестой.

А прошлой весной Анна отправилась к пластическому хирургу с новой проблемой. Певица сильно поправилась, вес перевалил за 80 кило, и Семенович решилась на коррекцию подбородка и пресса. Артистка сделала липосакцию сразу в нескольких зонах - убрала второй подбородок, жир на животе и руках.

- Одним спортом и правильным питанием привести их в идеальную форму довольно сложно и долго. Но благодаря операции желаемый результат видишь быстрее, - сообщила тогда «КП» певица.

- Анна потратила немалые деньги на пластику,- рассказала «Комсомолке» бьюти-эксперт, амбассадор бренда Lucky Group Ирина Ковалевич. - Удаление подкожно-жировой клетчатки в области подбородка, думаю, обошлось ей в 150 тысяч рублей. Липосакция пресса стоит около 350 тысяч рублей, верхней части рук - 200 тысяч. Плюс ко всему, судя по последним фото, у Анны, скорее всего, была и блефаропластика (коррекция области век), а это еще 160 тысяч рублей. Добавьте сюда «уколы красоты», ботокса и филлеров, препаратов, которые заполняют морщинки и делают форму губ более объемной. Думаю, на новый образ Семенович потратила около 2 млн рублей.

Но после операции случился обратный эффект. Семенович из милой пампушки превратилась в бодипозитивную матрону.

Анна Семенович на сцене премии "Золотой граммофон". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Да, я поправилась. Стала весить больше на 10 килограммов, но мне комфортно, мне классно. Мне не надо на ночь ложиться голодной, чтобы бурлило в желудке от голода, и падать в обморок, потому что общественное мнение считает, что все артисты должны быть тощие. Ну, я такая... Женщины разные. Я за бодипозитив, - заявила недавно певица.

Поклонники задались вопросом: почему же артистка после серии пластических операций так сильно поправилась? Специалисты не исключают, что у Анны мог произойти гормональный сбой. В прошлом году певица призналась, что прошла серьезную процедуру, чтобы стать мамой. Звезда рассказала журналистам, что заморозила яйцеклетки.

- Благодаря этой процедуре все девочки 35 плюс и даже 50-летние смогут стать мамами, - говорила артистка. При этом Анна добавила: «Даже если не встречу достойного мужчину, все равно стану мамой!»

Анна Семенович о своем весе: "Да, я поправилась. Но мне комфортно, мне классно". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Если есть плюшки, килограммы вернутся

Медики уверены, что причина резкого набора веса банальна: Семенович просто не следит за питанием.

- Липосакция - это не какое-то всемогущее средство. Если пациент после операции продолжает есть плюшки, жир вернется. А может, и как в случае Анны, вес станет еще больше, - сообщил «КП» пластический хирург Филипп Выступец.

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