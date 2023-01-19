Вдова Абдулова нашла новую любовь

Александр Абдулов и Юлия Мешина поженились в 2006 году. Фото: Лиза ЛАРИНА/PhotoXPress

В этом году в январе исполнилось 15 лет, как остановилось сердце Александра Абдулова. По традиции 3 января семья и друзья пришли на могилу артиста. Дочка звезды «Обыкновенного чуда» Женя Абдулова выросла копией отца. И, как отмечают друзья, характер у нее тоже папин. «Комсомолка» выяснила, как сегодня живут вдова актера Юлия и его 15-летняя дочь.

«Та самая девочка?!»

Абдулова и его первую жену Ирину Алферову считали самой красивой актерской парой СССР. Александр воспитывал дочку Алферовой от первого брака Ксению как свою. Родная по крови наследница Женя появилась, когда артисту было уже 53 года. Дочку за год до его трагической смерти артисту родила его вторая жена Юлия Мешина.

Такой была дочь Абдулова в 2021-м. С каждым годом Женя все больше похожа на отца. Фото: СОЦСЕТИ

Сегодня вдова и дочь Абдулова ведут непубличный образ жизни. У Юлии есть страница в соцсетях, где она иногда вспоминает звездного мужа. Дочка в детстве публиковала в интернете фотографии и личные посты, но потом забросила и закрылась от посторонних глаз. Так что поклонникам актера последние годы ничего не было известно о наследнице кумира.

На Ваганьковское кладбище Евгения и Юлия Абдуловы пришли после обедни. За пару часов до их прихода могилу Александра Гаврииловича, занесенную снегом, прибрала помощница вдовы Татьяна.

- Вдова Юля приезжает каждый год на могилу обязательно, ни разу не пропустила, - рассказала нам помощница.

Пока близкие были в храме, прибыли друзья: актер, председатель Гильдии актеров РФ Сергей Никоненко, телеведущий и режиссер Александр Олейников, актриса Дарья Дроздовская, артисты «Ленкома». Был и верный друг Абдулова - продюсер Арсен Адамян. «Ярмольник сегодня не смог, - сказал кто-то из друзей. - Долина тоже в отъезде, отдыхает в жарких странах».

На наших глазах могила преобразилась. Мужчины принесли роскошные букеты живых цветов. Вдова Юлия - эффектная, дорого одетая дама в черной юбке и куртке с леопардовым принтом - тоже положила цветы. А потом долго стояла, поглаживая холодный камень памятника, и что-то тихонько говорила покойному мужу. Дочь Женя зажгла на могиле свечи.

- Так это та самая девочка?! - театрально воскликнул Сергей Никоненко и обнял девушку. - Помню тебя еще маленькой! А теперь ты вон какая выросла. Красавица, на папу похожа...

Женя зажгла лампадку на могиле отца. Когда артиста не стало, девочке было всего 9 месяцев. Фото: Анна ВЕЛИГЖАНИНА

Женя на публике держится уверенно. Бойкая, даже слегка задиристая. Заметив заинтересованные взгляды зевак, девушка натянула на лицо черную маску и шутя показала кукиш.

- Ты, говорят, хочешь режиссером стать? - спросил кто-то. Но девушка увильнула от ответа.

Когда-то Марк Захаров приглашал Женю, еще совсем маленькую, играть в «Ленком». Она репетировала, но потом передумала. Никакие уговоры не помогли: сказала «нет» - и точка. Несколько лет назад Женя занималась в киностудии. В 2017 году сыграла дочку главных героев в фильме «Любовь и Сакс» режиссера Аллы Суриковой, потом снялась в музыкальном клипе у подруги Юлии. На этом ее интерес к актерству пропал. Сейчас Женя - старшеклассница, учится в обычной московской школе. Как рассказывают друзья, с профессией пока не определилась. «Мое любимое хобби - рисование и футбол», - рассказывала она несколько лет назад.

Звездного отца девочка не помнит: когда его не стало, ей было всего девять месяцев. Но гордится родителем. В их квартире на улице Гиляровского и на даче много его портретов на стенах. А на праздники Евгения любит пересматривать картины с его участием и знает наизусть песни из этих фильмов.

Таинственный друг

На поминальной встрече мы заметили и Алексея Орлова, бакинского предпринимателя и закадычного друга Абдулова. Его артист попросил быть крестным дочки Женечки. Именно Орлов организовывал актеру поездку в Израиль на лечение, когда у того обнаружили рак. Потом опекал семью друга. В прессе писали, что он не устоял перед чарами Юлии и ухаживал за ней, хотя сама Юлия это не подтверждала. На этот раз она и Орлов общались как давние друзья. Но сопровождал вдову Абдулова совсем другой мужчина. Кто-то сказал, что зовут его Юрий. Он поддерживал женщину, помогал ей ступать по ледовой дорожке. Юрий сел на водительское сиденье в черном «Мерседесе», Юлия - рядом. Дочка с подругой уселись в припаркованный неподалеку «Ренджровер».

На кладбище 47-летнюю Юлию сопровождал личный водитель. Именно его называют новым избранником вдовы актера. Фото: Анна ВЕЛИГЖАНИНА

Оказалось, что машина с элитными номерами, на которой ездит вдова Абдулова, по базам ГИБДД числится на балансе РПЦ.

- Иногда так делают богатые люди - оформляют на статусные организации, чтобы никто не смог за ними проследить, - объяснили мне сведущие люди. - Вероятно, вдова и дочь шифруются, не хотят, чтобы про их личную жизнь знали журналисты.

Поговаривают, что персональный водитель вдовы Абдулова и есть ее тайный сердечный друг. Его часто видят соседи. Он подвозит женщину и затем остается вместе с ней на даче во Внукове. Юлия его не афиширует. Говорят, она считает, что никто из ее ухажеров не может заменить звездного мужа, слишком высока планка. Тем не менее, по отзывам друзей, личная жизнь у нее есть, просто женщина не выставляет ее напоказ. Не светится на публике и не ходит по ток-шоу. Юлия работает юристом в медицинской компании, она достаточно обеспечена и ни в чем не нуждается.

Смерть мужа в 32 года

До Абдулова у Юлии Мешиной была довольно бурная личная жизнь. Да и у секс-символа отечественного кино имелось множество возлюбленных, но он долгие годы не разводился с Алферовой, хотя с ней и не жил. Артист оформил развод незадолго смерти, чтобы узаконить отношения с Юлией, которая тогда носила под сердцем его дочку.

Мешину нередко называли роковой женщиной. Она родилась 30 июля 1975 года в Нефтегорске Сахалинской области, но детство провела на Украине, в Николаеве. После развода родителей переехала в Ухту, где выучилась на юриста. В 18 лет впервые вышла замуж, но вскоре развелась. В 1998 году переехала в Москву и устроилась работать в офис предпринимателя Шабтая Калмановича. Бизнесмена, связанного с теневыми структурами, застрелили в 2009 году.

Друзья говорят: у Юлии есть личная жизнь, просто она не выставляет ее напоказ. Фото: Анна ВЕЛИГЖАНИНА

Юлия жила в гражданском браке с продюсером Игорем Марковым. Был у нее роман с певцом Сергеем Трофимовым, бросившим ради нее жену. А потом и его самого Юлия бросила, а он страдал и посвятил ей песню «Снегири» с проникновенными словами: «Я сегодня ночевал с женщиной любимою, без которой дальше жить просто не могу».

В 2002 году Мешина вышла замуж за Алексея Игнатенко, сына тогдашнего руководителя агентства «ИТАР-ТАСС» Виталия Игнатенко. С Абдуловым замужняя Юлия познакомилась в 2005 году на Камчатке. Ее муж организовывал досуг звезды на отдыхе. Познакомились на пикнике: он пришел с поклонницей, она с мужем. Абдулов вспоминал, что запал на брюнетку с первого взгляда. Нашел ее телефон, атаковал звонками. Пригласил в Питер, где тогда снимался. Но Юлия отправилась в Одессу к родителям. Абдулов поехал к ней...

Вернувшись в Москву, Мешина собрала вещи и ушла от мужа, сообщив, что разводится. С супругом у нее были ровные отношения, без огонька. Абдулов пытался превратить жизнь женщины в сказку - возил по курортам, познакомил с актерами, задаривал цветами и драгоценностями. Их дочь Женя родилась 21 марта 2007 года. Крестили девочку в церкви Рождества Богородицы в Путинках. Этот храм XVII века, что рядом с его родным театром «Ленком», актер помог восстановить в конце 1980-х. В нем же Абдулова через несколько месяцев отпевали.

О своем смертельном диагнозе - рак легких - он узнал через полгода после рождения дочки. Друзья собирали деньги на дорогие лекарства. Он съездил на лечение в Израиль, но опухоль была неоперабельной. В свой последний Новый год актер уговорил врачей отпустить его из клиники на дачу отметить праздник в семье. Но сразу после боя курантов ему стало плохо, обезболивающие не помогали. Абдулов попрощался с мамой, поднялся в детскую, сфотографировался с маленькой дочкой и попросил жену вызвать скорую. Юлия была рядом с ним в палате до последнего мига. В 8 утра 3 января сердце актера остановилось.

О своем смертельном диагнозе - рак легких - Абдулов узнал через полгода после рождения дочки. Д Фото: Анна ВЕЛИГЖАНИНА

Оставшись вдовой в 32 года, Юлия говорила, что продолжает жить только ради дочки. Для нее сохранила квартиру и дачу Абдулова в том виде, какими они были при муже. Вдова продала все подаренные артистом драгоценности, чтобы обеспечить себе и Жене прежний уровень жизни. Друзья актера помогли женщине собрать более 800 тысяч долларов, чтобы выплатить родным Абдулова их наследственную долю в загородном доме. Юлия не сразу, но смогла наладить добрые отношения с родней мужа. И до последних дней общалась с его мамой, Людмилой Александровной, дожившей до 96 лет. Матери артиста не стало в 2017 году.

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Вскрывал вены из-за женщины и чуть не разбился на самолете

Абдулов с юности обожал женщин. В институте влюбился в медсестру роддома. И, чтобы прогуливать с ней лекции, носил от нее левые больничные, пока его не разоблачили. Когда девушка его бросила, он в общежитии вскрыл вены. Спас друг, вовремя вызвавший скорую. Потом Александра угораздило влюбиться в американку, которую заподозрили в шпионаже, после чего на долгие годы молодой актер был невыездным. Влюбившись в Ирину Алферову, он пронес ее на руках через весь парк. Абдулов крутил романы с актрисами, балеринами, журналистками. А короткое счастье нашел с Юлией Мешиной.

Актер нередко попадал в истории. Одна сумасшедшая фанатка плеснула ему из ревности в лицо кислотой - успел увернуться. Однажды он должен был лететь на самолете, но проспал: тот лайнер разбился. Раз вор залез к нему ночью с топором, Александр чудом уцелел. Был азартным игроком. Спускал огромные деньги в казино, а однажды проиграл одну из квартир. И все-таки главными его страстями были театр и любимая профессия.

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