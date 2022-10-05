Военная спецоперация на Украине 5 октября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 октября 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором говорится о непризнании ряда указов президента Российской Федерации Владимира Путина. Речь идет о документах, касающихся Крыма, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

Сотрудники Росгвардии обнаружили в Мелитополе ручную оборонительную гранату (РГО). Радиус разлета ее убойных осколков составляет 150 метров. Взрывное устройство находилось вблизи детской площадки.

Штаб Воздушного командования «Восток» вооруженных сил Украины поражен Воздушно-космическими силами России. Об этом во вторник 4 октября сообщил официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков во время регулярного брифинга. Конашенков уточнил, что речь идет о штабе ВСУ, расположенном на юго-западной окраине Днепра.

На Купянском направлении в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка и Купянск Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ уничтожено до 100 военнослужащих, в том числе иностранных наемников, и 16 единиц военной техники