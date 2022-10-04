Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Ревенко первым выстрелом уничтожил командира диверсантов

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Жалок тот полководец, который по газетам ведет войну. Есть и другие вещи, которые знать ему надобно», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще о силе духа: «Кто напуган — наполовину побит».

ВОВРЕМЯ ПОДДЕРЖАЛ МОТОСТРЕЛКОВ ОГНЕМ

Сержант Владимир ГУНЬКО

Сержант Владимир ГУНЬКО

«Заместитель командира реактивного артиллерийского взвода сержант Владимир Гунько, действуя в составе расчета боевой машины, выполнял задачи по артиллерийской поддержке действий российских мотострелков. В ходе выполнения задач передовая группа российских военнослужащих обнаружила оборудованные позиции украинских националистов, о чем командир группы незамедлительно проинформировал артиллеристов по средствам радиосвязи и сообщил координаты подразделения противника. Получив информацию, Владимир Гунько, проявляя профессионализм и мастерство, оперативно произвел расчеты для стрельбы и точным пуском ракет, нанес огневой удар по позициям украинских радикалов.

Профессионализм и личная самоотверженность сержанта Гунько при уверенном и умелом управлении расчетом боевой машины, позволили мотострелкам успешно выполнить боевую задачу. В результате действий расчёта под командованием сержанта Гунько были уничтожены взводный опорный пункт противника, одна боевая машина пехоты и до 15 человек личного состава националистов».

ЗАЛПОМ УНИЧТОЖИЛ СКЛАД БОЕПИПАСОВ

Сержант Мусаиб УМАРОВ

Сержант Мусаиб УМАРОВ

«Сержант Мусаиб Умаров, действуя в составе расчета системы залпового огня «Ураган», выполнял задачи по поддержке российских батальонно-тактических групп, наступающих на позиции украинских националистов. В ходе наступления, экипажем ракетной системы залпового огня, в составе которого выполнял боевые задачи Мусаиб, был нанесен прицельный удар по опорному пункту противника, в результате чего был уничтожен ротный склад боеприпасов, до десяти человек личного состава противника и 2 единицы автомобильной техники. Нанесенный урон противнику способствовал созданию бреши в оборонительных редутах националистов, что привело к их отступлению».

МАСТЕРСКИ ВЫВЕЛ МАШИНУ ИЗ-ПОД УДАРА

Сержант Константин МОРОЗОВ

Сержант Константин МОРОЗОВ

«Сержант Константин Морозов, двигаясь в составе автомобильной колонны, осуществлял подвоз боеприпасов к позициям российской группировки войск, ведущей ожесточенные бои с превосходящими силами украинских националистов. Приближаясь к полю боя, колонна подверглась артиллерийскому удару противника.

Несмотря на систематическое ведение националистами огня, сержант Морозов, умело маневрируя на участке местности автомобилем, загруженным боеприпасами, вывел машину из-под удара и своевременно доставил боеприпасы наступающим российским подразделениям. Продолжив действовать на передовой, Константин огнем из штатного оружия уничтожил 5 боевиков и оказал первую медицинскую помощь 2 военнослужащим, получившим ранение, после чего своевременно эвакуировал их в безопасный район, чем спас им жизнь».

УНИЧТОЖИЛ КОМАНДИРА ДИВЕРСИОННОЙ ГРУППЫ

Старший лейтенант Дмитрий РЕВЕНКО

Старший лейтенант Дмитрий РЕВЕНКО

«Взвод под командованием старшего лейтенанта Дмитрия Ревенко, действуя в составе батальонно-тактической группы, выполнял задачу по обороне района, подконтрольного российским Вооруженным Силам от вооруженных формирований украинских националистов. Продвигаясь на одном из направлений вместе со своим взводом, Дмитрий обнаружил большое скопление хорошо вооруженных украинских диверсантов, которые готовились атаковать позиции российской БТГр. Ревенко, несмотря на численное превосходство противника, с учетом имеющегося боевого опыта, принял решение навязать бой врагу. Благодаря высокому уровню тактической выучки Дмитрия Ревенко группой российских военнослужащих в скоротечном бою был уничтожен командир диверсионно-разведывательной группы и до 10 националистов.

Остатки подразделения противника, лишенные руководства, начали стремительно отступать, оставляя при этом раненых на поле боя. Мужественные и героические действия старшего лейтенанта Дмитрия Ревенко, в сочетании с его высокой подготовленностью позволили сорвать планы противника атаковать позиции российских войск, не допустив при этом потерь среди личного состава».