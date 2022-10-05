«Примите благодарность за ваш весомый вклад в наше общее дело»: глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов наградил Юрия Макарова из Клинского района

Фото: Оксана ЗУЙКО

4 октября, накануне Дня учителя, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов посетил Клинский район Московской области, чтобы наградить одного из лидеров экологопросветительского проекта «Ключ в воде». Юрий Макаров, педагог средней школы деревни Малеевка, вошел в пятерку самых активных учителей России, которые проводили уроки о рациональном использовании воды. Сезон проекта 2022 года охватил полмиллиона российский школьников из всех регионов России и четырех соседних государств. До конца июня готовыми комплектами уроков для школьников воспользовались почти 8000 учителей в России.

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ РЕК И ОЗЕР

«Ребята, сегодня очень необычный день. Мы встречаем гостей», - Юрий Борисович начинает урок в 11 «В».

В класс входит глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов и вручает педагогу почетную грамоту и два комплекта VR-очков для использования в дальнейшей просветительской работе.

«Примите благодарность за ваш весомый вклад в наше общее дело, - поздравил Юрия Макарова гость, после чего обратился к подросткам. - Чтобы вы понимали: Юрий Борисович –один из самых активных педагогов в стране, проводивших уроки о ценности воды в рамках нашего проекта. Он стал лидером среди 8000 коллег. Юрий Борисович, принимайте инвентарь».

Юрий Макаров вошел в число самых активных учителей России, которые проводили уроки о рациональном использовании воды Фото: Оксана ЗУЙКО

После чего глава Росводресурсов провел импровизизированный урок о важности воды в жизни человека. Общение получилось неформальным. Что называется «по заявкам слушателей», без галстука (Дмитрий Кириллов сразу спросил у ребят разрешение его снять). Учеников интересовало:

- Правда ли, что вода дороже нефти и можно ли на ней заработать?

- Есть ли страны, которые завидуют тому объему воды, который есть у России, и покушаются на нее?

- Как изменение климата отразится на нашей жизни?

В диалоге обменивались мнениями, обстоятельными аргументами, шутками. Звучали и различные версии исследователей. Например, вы знали, что по одному из прогнозов ученых к концу XXI века Каспий может начать наступление и соединится с Черным морем, при этом затопив Астрахань и Волгоград?

Дмитрий Кириллов ответил на вопросы школьников о рисках изменений в экологии планеты Фото: Оксана ЗУЙКО

Школьники рассказали, что их река – Сестра, попала в национальный проект «Экология». Дмитрий Кириллов познакомил подростков с мероприятиями проекта подробнее и вручил наборы волонтеров акции «Вода России» Минприроды РФ. В 2022 году убирать берега на всероссийские субботники вышли больше миллиона таких добровольцев.

«КАЖДЫЙ УРОК УНИКАЛЕН»

«Мы видим, как во всех без исключения регионах России учителя заботятся о разнообразии школьной программы, чтобы каждый из вас мог позаботиться об окружающей среде», – отметил в диалоге со старшеклассниками Дмитрий Кириллов.

В 2022-м году темой уроков «Ключ к воде» стали искусственные водоемы, а также связанные с ними перспективные профессии. Школьники узнали о роли водохранилищ и прудов для экономики государства и социальной сферы, попутно развивая навыки командной работы.

Материалы проекта «Ключ к воде: искусственные водоемы» были сформированы для трех возрастных групп, учащихся с 3-го по 11-й классы. Готовые пособия, методический гид, видеоинструкция по проведению урока, анимированная презентация, видеоролик, а также игровые задания вместе с раздаточным материалом представлены на сайте проекта: ключкводе.рф.

«Вы очень помогаете учителям: методические материалы в проекте «Ключ к воде» выполнены безупречно, а каждый урок уникален и вызывает качественную обратную связь. Ученики задают много вопросов, проходят интересные квесты, ищут способы экономить воду дома, следят за счетчиками, выполняя домашние задания», – сообщил главе Росводресурсов Юрий Макаров.

При этом отметив, что у Клинского района есть положительный опыт очистки берегов местных рек. Кроме того, активно развивается ежегодный конкурс «Эколог городского округа Клин». В этом году запланирована специальная номинация - проект благоустройства берега реки Сестра. Кроме того, в районе проводится конкурс «Чистая вода», где принимают участие подрастающие поколения - от детсадовцев до старшеклассников школ. Малеевская школа регулярно участвует в них и, бывает, побеждает.

«Очень интересно послушать мнение профессионалов. Подтвердил свое мнение, что вода – это действительно очень ценный ресурс и что ее нужно беречь, не использовать понапрасну, - отметил будущий геолог ученик Алексей Астахов.

«У нас в школе очень большое внимание вопросам экологии. Ситуация в мире сейчас довольно плачевная. Наша задача не допустить деградации экологии в нашей стране, - добавила Варвара Ордина

«Забота об экологии – это очень важная проблема будущего нашей планеты. Нам всем жить на ней. И от того, как мы ее сбережем будет зависеть завтрашний день», - говорит Артем Майоров.

Кстати, подаренные VR-очки школьники опробовали сразу после окончания урока, когда отправились в виртуальное путешествие по Каньону Дагестана, зимнему Байкалу, реке Неве и озерам Алтая.