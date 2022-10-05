Маска затравили за его мирный план для Украины

Илон Маск. Фото: REUTERS

Мирная инициатива одного из самых богатых людей мира, основателя и владельца корпораций Tesla и SpaseX Илона Маска, в целом, была позитивна воспринята во всем мире.

Напомним, что американец предложил признать Крым российским, а на территориях Украины, где недавно прошли референдумы о вхождении в состав РФ, провести повторные голосования, но на этот раз уже под эгидой ООН; Украина должна взять на себя обязательства оставаться нейтральным и внеблоковым государством.

Сценарий этот Маск назвал «исходом в конце – вопрос только в том, сколько людей умрет до этого».

Он также подверг сомнению победу Украины, написав – «если вы заботитесь о народе Украины, ищите мира».

Маск опубликовал свой план в Твиттере, и, учитывая присущую миллиардеру экстравагантную манеру его поведения и поступков, легко было предположить, что он лишь пытается понять настроения широкой публики.

Бизнесмен вряд ли ожидал, что его попытка добиться мира превратится в мощный поток травли в его собственный адрес.

Особенно много грязи «прилетело» из Киева. И это несмотря на то, что Маск активно поддерживал Украину и даже обеспечил ее сетью спутникового Интернета Starlink.

Наиболее деликатным оказался бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Он пошутил, что «Маска украли марсиане и захватили его аккаунт».

«Сейчас посыплются акции Tesla. Он сам их скупит. Ничего личного. Только бизнес. Он уже так делал. Но все равно г******». – написал заместитель лидера украинской Радикальной партии Андрей Лозовый.

Обозвавший недавно немецкого канцлера «колбасой» и поплатившийся за это своей должностью бывший посол Украины в ФРГ Андрей Мельник оригинальностью не отличался и нахамил в очередной раз: «Теперь больше ни один украинец не купит с*****ю “Теслу”».

Не обошлось и без фантазий. Так, один из пользователей Твиттера начал заверять всех, что предложенный бизнесменом план – это рекламная акция. Маск якобы намерен представить в скором времени новую модель автомобиля, которая получит название Tesla Z. И владелец автогиганта не нашел ничего более оригинального, как подстегнуть продажи таким вот рекламным ходом - с использованием последней буквы английского алфавита, ставшей символом поддержки российских войск.

Некоторым из хейтеров Маск ответил. Один из его постов объясняет все: «Вы предполагаете, что я хочу быть популярным. Мне все равно. Меня волнует, что миллионы людей могут умереть напрасно».