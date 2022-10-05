Инструктор мобилизованным: каждый должен быть уверен в своем оружии

На полигонах военнослужащие выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия, восстанавливают свои навыки по эксплуатации, обслуживанию вооружения Фото: Кадр видео

В военные комиссариаты продолжают приходить военнослужащие запаса. По словам министра обороны Сергея Шойгу из необходимых 300 тысяч отмобилизовано более 200 тысяч. Все они уже проходят слаживание на полигонах страны.

«Большинство граждан прибывают в военкоматы для уточнения документов воинского учета самостоятельно, не дожидаясь повесток. Прибывают и офицеры запаса имеющие боевой опыт. Многие из них не получили повестки, но самостоятельно, руководствуясь чувством долга, уточняют потребность в их учетной специальности» - комментируют кадры в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что большая работа в настоящее время проводится и с гражданами, что желают заключить контракт и пойти добровольцами для участия в специальной военной операции. Среди них много водителей, автомехаников, ремонтников оружия и других гражданских специалистов.

На полигонах военнослужащие выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия, восстанавливают свои навыки по эксплуатации, обслуживанию вооружения, техники связи, военной и специальной техники. С ними проводится подготовка по РХБ защите, инженерная, тактическая, медицинская и другая подготовка по специальностям.

Все военнослужащие выполняют нормативы по стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов, восстанавливают свои навыки по эксплуатации, обслуживанию вооружения, военной и специальной техники. С ними проводятся стрельбы из штатного вооружения танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БПМ-2 и БМП-3, а также ствольной артиллерии.

Вспоминают военнослужащие не только как стрелять, но и перемещаться в составе подразделений.

«Дома не сидится, вижу, что братья работают, парни работают. Решил поехать обратно и подписать контракт, обучаться, поехать на передовую, чтобы помогать, чем смогу. Подготовка идет полномасштабная. Всех готовят очень интенсивно и очень хорошо обучают. Инструктора вообще молодцы. Как наступать на противника. Как обороняться. Все это объясняют, все это показывают на своем личном примере…», - рассказал журналистам мобилизованный Магомед.

Магомед по окончанию контракта уволился, но когда объявили частичную мобилизацию, не раздумывая, сам пошел в военкомат. У мужчины за спиной опыт боевых действий, но признается, с занятия такой интенсивности раньше не видел.

Все инструкторы – кадровые офицеры, не только учат, как обращаться с оружием, взаимодействовать с товарищами, но передают личный боевой опыт.

«Каждый должен быть уверен в своем оружии. Не будет уверен в себе и своем оружии - не будет победы», - повторяет один из инструкторов контрактникам.

Роман участвовал во второй чеченской компании. Рассказывает, как проходит обучение на полигоне: «Объясняют РХБЗ, объясняют, как разминировать мины, как ставить ловушки, как их находить, как стрелять из любого вида оружия», - рассказывает мобилизованный Роман.

На кадрах Минобороны можно увидеть, как свежее пополнение контрактников получают обмундирование на полигоне «Кирилловский» в Ленинградской области. С ними работают в воинской части не только тыловики, но психологи.

Ведь, чтобы постичь военную науку и победить необходима четкая мотивация и настрой.