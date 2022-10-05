Из сердца росгвардейца удалили крошечный осколок

Хирурги спасли пациента с маленьким осколком в сердце. Фото: Росгвардия.

Кардиохирурги Главного военного клинического госпиталя войск национальной гвардии России провели сложнейшую операцию по удалению осколка из сердца военнослужащего, раненного в ходе специальной военной операции в Донбассе.

«Уникальную операцию старшему сержанту Эльдару С. сделали сразу после того, как его доставили в военный госпиталь. Из сердца бойца врачи удалили пятимиллиметровый осколок мины, который попал в военнослужащего во время артобстрела», - сообщили в Росгвардии.

Обычно такие маленькие осколки, что попадают в сердце и другие органы человека врачи не трогают. Но этот осколок оказался в непосредственной близости к одной из коронарных артерий и мигрировал при каждом сокращении сердца.

Врачи госпиталя на консилиуме решили, что есть большой риск попадания осколка в камеру сердца, а далее в кровеносную систему, что по статистике приводит к серьезным осложнениям вплоть до летального исхода.

В операции участвовала целая бригада специалистов под руководством начальника кардиохирургического отделения Главного военного клинического госпиталя Росгвардии подполковника медицинской службы Евгения Г.

«Пациент успешно перенес хирургическое вмешательство и чувствует себя хорошо. Осложнений после операции не было. Он выписан и уже успел записать благодарственное видеообращение врачам», - сообщили KP.RU в пресс-службе Росгвардии.