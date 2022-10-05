Виталий Коротич: Байден - это не Брежнев сегодня. Просто в США любят анекдоты и выпускать пар

Бывший главный редактор журнала «Огонек» Виталий Коротич. Фото: Евгения ГУСЕВА

… - Доброе утро, Виталий Алексеевич! Я вот, знаете, несколько дней о чем думаю? Байден заявил, что он пойдет на второй президентский срок – и все это происходит на фоне различных его оговорок… Вот вы со своими друзьями из-за океана связываетесь? Как, интересно, они все это воспринимают? Или это какая-то игра? Или специально его подставляют?

- Нет, они живут нормально. Что касается президента США… Это просто поведение старого человека.

У нас же неприлично было и почти противозаконно издеваться над престарелым Брежневым, а у них там это принято замечать.

- Да и у нас вон по ТВ чудачества Байдена все время крутят.

- Я думаю, что это зря. Ну, что мы будем замечать, как их старик спотыкается? Им нужен такой президент? Хрен с ними, пусть пользуются…Хотя, с другой стороны, это, наверное, неплохо, если у них там (в СМИ! - А.Г.) можно замечать все оговорки, все неполадки, которые случаются с президентом. Он живет на виду и на ветру же все время…

- Вот так, да?

- Я вспоминаю, как мы рассказывали анекдоты про Брежнева…

- Про Леонида Ильича, будь здоров, намного больше всего, понимаете. Он мог прочесть одну страницу доклада два раза или еще что-нибудь.

- Нет, здесь все-таки разные вещи. Мы про Леонида Ильича рассказывали байки где? Ну, на кухне, в курилке, да и было их все же не так много, как про Байдена. И потом, это были анекдоты.

- Ну, не только.

- И потом, смотрите, я общался с людьми, которые работали с Брежневым, они говорят, что Леонид Ильич иногда просил ему рассказать анекдот про него самого и смеялся. А здесь же, точне, там у них, в Америке, в СМИ все это… Это большая разница – Брежнев и Байден.

- К сожалению, да, у нас СМИ не могут этого писать. Мне Горбачев рассказывал анекдот про себя. Я говорю – откуда знаете? Он говорит – есть у меня такие люди, которые рассказывают. Помните, когда у нас была очередь за водкой – вот человек из очереди говорит: пойду в Кремль, набью морду Горбачеву, а потом приходит обратно и его спрашивают: ну, что, набил морду? А он отвечает: да нет, там очередь еще больше. Мне Горбачев рассказал его, я спрашиваю – кто вам такое рассказывает? Он говорит – да есть такие люди.

- Я понял…

- Понимаете, тут две есть очень такие для нас важные темы. Одна - о том, что руководителя страны можно обсуждать и даже - показывать, как он спотыкается. А вторая – что об этом можно говорить. У нас об этом нельзя говорить.

- Да ладно!

- Да ну их всех…

- А помните, еще была такая байка, что там - ну, в Америке, говорят – вот у нас свобода, можно кричать «Рейган – дурак». А мы говорим – да у нас тоже свобода, приходи на Красную площадь и ори, что Рейган – дурак.

- Ну да… И про Хрущева тоже.

- А про Хрущева какой?

- Да тот же самый. Что вот на Красной площади кричать можно было… ой, я когда-то рассказал как раз на Красной площади анекдот Би-Би-Си, так потом мне нагорело…

- А за что?

- Британский турист спрашивает – а почему вокруг Кремля такой забор большой, такая стена высокая? Да это чтобы воры-злодеи не могли перелезать оттуда - сюда.

- Да, уж… А это в какие времена вам чуть было не нагорело?

- Это были времена еще Горбачева… Понимаете, это хорошо, когда выпускается пар таким образом. Потому что, когда пьяный Ельцин дирижировал оркестром в Берлине, об этом нельзя было говорить, об этом шел весь разговор на кухнях, понимаете? А поговорить об этом так, как издевались над ним везде… А если бы мы могли над ним поиздеваться, может быть, у нас было бы на одного умного президента больше? Потому что сейчас мы думаем, что нам делать с Беловежским решением (соглашением, упразднившим СССР. - А.Г.), которое по пьянке ребята подписали или еще с чем-нибудь…

- А их потеряли, говорят, - оригинал. И я про это когда Михаилу Сергеевичу рассказывал, он говорил – серьезно? Ну, тогда мне надо возвращаться.

- Ну, да, понимаете, в чем дело? Тут перепутывается все. Сегодня я видел огромную колонку (Коротич называет одно из СМИ. - А.Г.) - о том, что надо денонсировать Беловежские соглашения и опять вернуть нас в пределы Советского Союза. А я сейчас хочу сказать о другом. В 1922 году Владимир Ильич Ленин потребовал разделить царскую империю на национальные образования. А в империи же образования были только административные, а национальных не было. И Сталин тогда сопротивлялся изо всех сил, а потом его заставили этим заниматься. И вот поэтому мы получили то разделение, которое было узаконено…

И войны эти (речь о территории бывшего СССР. - А.Г.) будут идти еще долго. Потому что разделена была царская империя хрен знает как, опять же…

- Это уже не анекдоты. Мы начали с Байдена… То есть, таким образом пар в Америке выпускают, значит?

- Понимаете, надо, чтобы в стране, в народе можно было выпустить пар. Можно было поговорить о руководителе, поговорить о нем по-простому.

Вот мне сейчас прислали выступление женщины, которую избрали премьер-министром Италии. (Имеется ввиду Джорджа Мелони. - А.Г.) Там она одержала победу, говоря простые вещи – слушайте, сколько можно, чтобы у нас был родитель номер один и родитель номер два? Я хочу быть женщиной, я хочу, чтобы у меня была семья, давайте жить нормально, пошлем этих всех а… в ж… и так далее. И ее избрали премьер-министром.

Люди просто привыкли к тому, что они могут говорить то, что им хочется и им это нравится. Я очень боюсь, что, если мы начнем говорить.столь подробно про западных политиков, тут же люди скажут – ага, а про наших нельзя, про наших только скажи…

- Да ладно, про наших только и говорят.

- Говорят. Но мы говорим это втихаря, на страницы это не вылезает.

- Вылезает. Я сам пишу.

Ну, ладно, короче, вы меня успокоили, что пишут про второй срок Байдена – это не значит, что он на самом-то деле пойдет.

- Я боюсь, что… да пусть лучше его изберут. Там же у них сейчас кадровая остановка, вот Байден и выдвинул себя кандидатом на будущий срок. Пусть изберут такого. Пусть… Может, нам хоть тогда полегчает?

- Ой, не знаю. Тем более, что Байден там у них - это, как вы же сами намекнули, не американский Брежнев сегодня…