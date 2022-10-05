Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Психологи говорят: сегодня каждый восьмой ребенок чрезмерно тревожный, постоянно ждет опасности, подвоха, чего-то плохого, воображает себе какие-то опасности. Из-за этого ребенок может быть эмоционально неустойчив, быстро утомляться, плохо спать. Со временем это состояние может перерасти в тревожное расстройство. В мире около трети подростков страдают тревожными расстройствами разной степени тяжести.

- При тревоге организм ребенка реагирует физиологически и реакциями: дыхание учащается, на время уменьшается чувствительность, сердце начинает быстро биться, в крови повышается уровень глюкозы, вырастает артериальное давление,- объясняет старший научный сотрудник, медицинский психолог для детей подросткового возраста, заведующая лабораторией специальной психологии и коррекционного обучения НМИЦ здоровья детей Минздрава России Татьяна Свиридова. - Это связано с активацией гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, потому что организм готовится к активным действиям (например, убегать от хищника, - прим. Ред.).

ТРИ ПРИЧИНЫ ТРЕВОЖНОСТИ

1. Физиологические, клинические

Повышенная тревожность может быть симптомом различных заболеваний, например, сбои в работе эндокринной системы, органов дыхания, системы кровообращения.

2. Личностные, зависящие от характера

У некоторых детей с тревожным характером это особенность работы нервной системы. Склонность к тревожности соседствует с робостью, неуверенностью, заниженной самооценкой, чрезмерной чувствительности к оценкам окружающих и низкой стрессоустойчивостью.

3. Социальные факторы, кризисы в семье

Самые сильные триггеры - кризис в семье (болезнь близкого, жестокое обращение), резкие изменения условий жизни (даже переезд), столкновение с экстремальной ситуацией. Есть и постоянно влияющие факторы, которые называются хронические стрессоры: «Это нарушение детско-родительских отношений (например, когда ребенок вынужден играть роль взрослого при инфантильных родителях, - прим. Ред.), завышенные психофизические нагрузки (перегрузки в школе), буллинг - травля в школе или соцсетях, негативное воздействие средств массовой информации, интернет-ресурсов», - объясняет Татьяна Свиридова.

Сейчас, когда родители тоже на взводе, тревожные дети острее чувствуют негативное отношение и воспринимают любую информацию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЧЕМ ПОМОЧЬ

Сейчас, когда родители тоже на взводе, тревожные дети острее чувствуют негативное отношение и воспринимают любую информацию. Любое сказанное слово может запустить тревожность. Поэтому в стрессовой ситуации при общении с ребенком, склонным к тревожным состояниям, взрослым следует быть очень внимательными и соблюдать несколько правил. Тем более, что ваше психологическое состояние и отношение к ситуации являются для ребенка ориентирами.

1. Не давайте негативных прогнозов и говорите спокойным тоном

Если говорите о текущих событиях, соблюдайте спокойный тон, при ребенке старайтесь меньше углубляться в новостную повестку. Избегайте негативных прогнозов.

2. Поддерживайте максимально привычный образ жизни и режим дня

Все домашние обязанности должны оставаться, как у взрослых, так и у ребенка. Не прерывайте общение с близкими, родственниками, друзьями. У ребенка должны быть хобби, увлечения, а еще обязательно время и возможность побыть с собой наедине.

«Переключение внимания ребенка с тревожных переживаний на посильные интересные дела позволит снизить уровень стресса, укрепит уверенность в том, что в жизни все стабильно», - объясняет психолог.

3. Больше водных процедур

На нервную систему хорошо влияют занятия в бассейне, долгие прогулки, спортивные игры.

4. И обнимашек

Любовь, тепло, поддержка — вот главное для каждого человека, особенно маленького. Не отказывайте ребенку в телесном контакте — больше обнимайте, гладьте по голове. Говорите о его чувствах и о том, что они важны для вас. Дайте ему понять, что всегда выслушайте и поддержите.

5. Научите дыхательным техникам

Если ребенок склонен к тревожности, у него должны быть занятия, которые помогают расслабиться (например, рисование, лепка, где ребенок может нарисовать или слепить свои страхи). Также важно научить ребенка самым простым дыхательным практикам, которые помогут справиться в стрессовой ситуации.

Самое простое упражнение, которое необходимо практиковать и взрослым, если накрывает злость или страх: глубоко вдыхая, считайте до четырех, задержите дыхание (на раз-два), также глубоко выдохните, считая до четырех. Лучше дышать через нос, но если эмоции зашкаливают, то можно и через рот. Когда натренируетесь считать до четырех, увеличивайте интервал вдох-выдох, считая до пяти. Самое оптимальное — до восьми.