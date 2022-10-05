Бастрыкин: под суд идут первые 25 офицеров, 17 сержантов и 92 солдата ВСУ

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК России провел в Мариуполе оперативное совещание по вопросам расследования преступлений украинских националистов. На нем он заявил, что по фактам военных преступлений военнослужащих Вооруженных сил Украины в прокуратуру уже передано 101 уголовное дело.

Среди дел выделяется обвинение начальнику службы РХБЗ 37-го отдельного мотопехотного батальона «Запорожье» 56-ой отдельной мотопехотной бригады старшему лейтенанту Олегу Колмычевскому.

«Он обвиняется в жестоком обращении с гражданским населением. По данным следствия, в марте 2022 года, находясь в Мариуполе, он отдал незаконный приказ военнослужащим своего подразделения об убийстве мирных жителей, проходящих вблизи занимаемых ВСУ позиций. Установлено, что рядовые Добровольский и Ромашин неоднократно докладывали Колмычевскому об обнаружении безоружных мирных жителей, на что всякий раз получали один и тот же приказ – совершить их убийство. В ходе следствия Добровольский и Ромашин сообщили, что осознавали характер своих действий и подтвердили, что в результате исполнения заведомо незаконных приказов Колмычевского было убито 8 мирных граждан», - рассказал Александр Бастрыкин подробности на оперативном совещании.

По данным главы ведомства из завершенных расследованием 101 уголовного дела, 74 дела по фактам убийств мирных жителей, а 27 - по фактам разрушения в результате обстрелов гражданской инфраструктуры. К уголовной ответственности привлечены 134 военнослужащих Вооруженных сил Украины, задержанных в ходе проведения специальной военной операции, из которых 25 – представители офицерского, 17 сержантского и 92 рядового составов.

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Бастрыкин рассказал, что в ходе расследования на освобожденной территории Старобельского района ЛНР вблизи села Половинкино была обнаружена база украинского националистического батальона «Айдар», которая была переоборудована в пыточную тюрьму, обустроенную в бывшем мясоперерабатывающем цеху. Территория базы укреплена, обнесена бетонным забором с колючей проволокой, имеются несколько огневых позиций. Камеры для задержанных оборудованы в самом цеху в бывших коптильнях.

«Следствием проведен подробный осмотр территории тюрьмы. Установлены и допрошены два бывших узника, которые подробно рассказали о зверствах нацистов. В период их нахождения в плену батальона «Айдар» там содержалось не менее 30 задержанных, как минимум 7 человек из них, не выдержав пыток, скончались или были убиты. Целью боевиков, в том числе, являлось получение выкупа с родственников похищенных и удерживаемых ими мирных граждан», - рассказал шокирующие подробности Бастрыкин.

Следствием также продолжается работа по установлению ущерба, причиненного вооруженными формированиями киевского режима, что уже оценивается экспертами сумму выше 560 миллиардов рублей. Подсчитано, что для восстановления инфраструктуры Донбасса потребуется не менее 211 миллиардов рублей.

Заслушав доклады подчиненных, председатель Следственного подчеркнул, что подразделения СК России в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей получают статус следственных органов субъектов России.