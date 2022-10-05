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Политика5 октября 2022 10:30

Зачем США пытаются выдать себя «защитником мира от ядерных планов России»

Кое в чем они уже преуспели: многие японцы считают, что Хиросиму и Нагасаки бомбили русские
Евгений УМЕРЕНКОВ
Евгений УМЕРЕНКОВ
Западная пропаганда настойчиво продвигает Америку как единственную силу, способную сдержать ядерную катастрофу.

Западная пропаганда настойчиво продвигает Америку как единственную силу, способную сдержать ядерную катастрофу.

Фото: REUTERS

Что ни день - в американских и европейских СМИ обязательно пробросят тезис о том, что Россия на Украине вот-вот применит тактическое ядерное оружие. И тут же идут грозные предупреждения западных лидеров, чем это может обернуться самой Москве. Неважно, что она уже не раз заявляла, что не собирается этого делать. Ее уже фактически объявили в СМИ ядерным агрессором, и пропаганда настойчиво впрессовывает образ страны-преступника в мозги обывателей. И столь же настойчиво продвигает Америку как единственную силу, способную сдержать ядерную катастрофу.

БОМБИЛИ ЯПОНЦЕВ, А МЕТИЛИ В НАС

Выступая 30 сентября в Кремле на церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий президент России Владимир Путин в этой связи напомнил: «США - единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожившая два японских города, Хиросиму и Нагасаки. Кстати, создали прецедент». 6 и 9 августа 1945 года сброшенные на эти города американцами две атомные бомбы мгновенно уничтожили десятки тысяч жизней, а от последствий ядерной бомбежки скончались еще сотни тысяч.

Зачем США сбросили свои ядерные бомбы? Официально американцы твердо стоят на том, что этот акт устрашения окончательно сломил волю к сопротивлению милитаристской Японии, приблизил ее разгром и спас жизни тысяч солдат США. Но уже давно документально подтверждено, что решающим шагом к тому, чтобы Токио пошел на капитуляцию, стало вступление 9 августа 1945 года в войну на Дальнем Востоке Красной Армии, а не ядерные бомбардировки. Задолго до уничтожения Хиросимы и Нагасаки американцы планово разрушали японские города с населением больше ста тысяч человек. Разница была в том, что раньше ковровые бомбардировки осуществляли армады бомбардировщиков, а теперь тот же результат получался от одной бомбы.

Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.

Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Советском Союзе в те первые месяцы после победы над Германией, конечно же, радовались и бомбардировкам японских городов. Это был успех все еще наших союзников в войне, в которую мы вот-вот вступим, и демонстрация их мощи воспринималась как признак близкой победы. Понадобилось время, чтобы стало очевидным: ужас Хиросимы и Нагасаки демонстрировал невиданную прежде силу американского оружия не Токио, а Москве. Ядерная монополия Соединенных Штатов продержится еще четыре года став одним из главных искусов провозглашения ими своих исключительности и превосходства в мире. И лишь в начале 70-х, когда ядерный паритет между СССР и США уже был очевиден, американцы пошли на переговоры о контроле над вооружениями.

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

Год назад министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о странностях в памяти о ядерных бомбардировках у самих японцев. Периодически Япония вносит в ООН резолюции в память жертв ядерной бомбежки Хиросимы и Нагасаки. Но в тексте не указывают, кто бомбил. Наши попытки подсказать им внести упоминание об этом в проект японцы вежливо отклоняют, говоря, что не надо ворошить прошлое. А опросы в Японии показывают, что много японцев, особенно среди молодежи, уверены, что ядерные бомбы на них сбросила Россия, подчеркнул Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров.

Глава МИД России Сергей Лавров.

Фото: REUTERS

- Если в мире все более-менее спокойно, отношения в целом добрососедские, то забывать друг другу нанесенные беды - это позитивный момент, - прокомментировал «провалы в памяти» у японцев Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва». - Мы вот даже с Германией примирились. Когда нам было выгодно, мы ведь тоже не кричали, что сожженная Хатынь - это преступление украинских националистов. Почему? Время уходит, меняются поколения, и вместо ожесточения приходит сначала желание мирно сосуществовать, а потом даже и партнерство, добрососедство… Но здесь возникает гигантское «но», которое отменяет все вышесказанное в том случае, если снова один хочет придавить другого, если мы подошли к грани военного конфликта. В этой ситуации, когда угрожают законным интересам твоей страны, наступают тебе на горло, окружают ракетами, нарушают все договоренности, - тогда уж будьте любезны вспоминать все, как было на самом деле. Никто этого никогда не забывал, просто воспитанные люди рассчитывали на взаимность и помалкивали. Теперь помалкивать никто не собирается. Действительно, складывается впечатление, как Путин сказал, нас проверяют на прочность и провоцируют на решительные действия за гранью договоренностей.

Поэтому когда американский президент сурово грозит своим старческим пальцем и предупреждает, что страны НАТО не поступятся и дюймом своей территории, надо помнить, что именно военный альянс во главе с Вашингтоном разработал десятки планов ядерной атаки на СССР и последующего его расчленения. Сегодня та же цель ставится в отношении России. Просто достичь ее пытаются другими средствами - провоцируя Москву и заранее выставляя ее главным мировым «преступником».

ЧТО ПОЗВОЛЕНО АМЕРИКЕ, ДРУГИМ ЗАПРЕЩЕНО

Надо помнить еще об одном: от своей исключительности и лидерства «свободного мира» США никогда не откажутся. Их к этому можно только принудить. Еще в 2002 году - совсем недавно по историческим меркам - в «Стратегии национальной безопасности США» без обиняков заявлялось, что Соединенные Штаты не допустят достижения какой-либо страной военного паритета. Там же говорилось, что американцы намерены применять военную силу первыми, чтобы предупредить враждебные действия, даже если нападение на США в данный момент не готовится или невозможно. И еще один чудесный тезис: США намерены оставаться единственным в мире государством, имеющим право на применение силы в отношении потенциальных угроз прежде, чем они полностью сформируются, и не позволят другим государствам использовать это как оправдание для собственной агрессии в отношении США.

Сильно было сказано, правда? Тогдашнему помощнику президента по вопросам национальной безопасности Кондолизе Райс даже пришлось объясняться по этому поводу. Правда, сделала она это сугубо по-американски - высокомерно и с вызовом: почему это все вцепились в несчастные несколько строк, а не видят, какой в целом замечательный документ принял Вашингтон?

В нынешних стратегиях нацбезопасности такой откровенности уже нет. Но вряд ли намерения «не допустить» и «оставаться единственным в мире государством», которому позволено то, что запрещено всем другим, у американцев исчезли.

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