От «траурного платья» Шанель до плаща английских солдат: пять культовых нарядов, которые вошли в мировую моду

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НЕ ЭКОНОМИМ НА ТКАНИ

Французского кутюрье Кристиана Диора принято считать человеком, который дал новую жизнь моде в ХХ веке. В послевоенные годы силуэт, который подарил модницам Диор, стал мировой сенсацией. Он получил незамысловатое название «new look» (новый образ). Благодаря кутюрье, дамы вновь почувствовали себя женственными и элегантными за счет подчеркнутой талии (для этого, в частности, использовались корсеты) и пышной юбки, которая так и говорила: «красавицы, мы больше не экономим на тканях!».

Кристиан Диор. Жакет «бар» из коллекции 1947 года. Фото: EAST NEWS

Одним из важнейших элементов «new look» стал жакет «бар». Он создавался не для вечерних выходов, а для приятных посиделок в кафе или ресторане модниц нового поколения. Он отличался четкостью линий, сочетая при этом закругленные края баски, а также подчеркивал осиновую талию, изящные плечи и шею.

Кристиан Диор работает над новой коллекцией, 1947 г. Фото: EAST NEWS

К слову, модные веяния «new look» к середине 50-х годов докатились и до Советского Союза, найдя отражение в образе героини Людмилы Гурченко в фильме «Карнавальная ночь».

Людмила Гурченко в фильме «Карнавальная ночь».

ДЛЯ ЖЕНЩИН С ХОРОШИМ ВКУСОМ

Габриэль Шанель стала революционеркой женской моды в начале ХХ века. На своем примере она показала, что не только мужчины могут носить брюки, отказалась подчеркивать талию с помощью корсетов, нарядившись в свободные наряды, а еще ввела в моду тельняшки. Но это далеко не все.

Благодаря стараниям Шанель, словарный запас модниц пополнился словосочетанием «маленькое черное платье». Принято считать, что таким нарядом должна обладать каждая женщина. Журнал Vogue назвал черное платье Шанель «униформой для женщин с хорошим вкусом». Все мечтали стать обладательницей такого наряда.

Черные платья Шанель на выставке в Гамбурге, 2014 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но априори черное платье от Шанель не было таким маленьким - у него были длинные рукава, вырез горловины лодочкой, а длина подола - ниже колена. Некоторые полагают, что черный цвет для культового платья Шанель выбрала неслучайно - это был знак траура по погибшему возлюбленному Артуру Кэйпелу. Но это не совсем так, поскольку платье появилось на свет в 1926 году, спустя 7 лет после гибели Артура.

Под старость Шанель подарила миру твидовый жакет, который на многие десятилетия стал легендой. В свое 70 лет кутюрье переосмыслила твид, который долгое время использовался при создании мужских костюмов и пальто. Ее жакет - без лацканов и воротника - до сих пор пользуется популярностью. Он стал негласным символом богатства, его носили такие модницы как Грейс Келли и Жаклин Кеннеди.

Коко Шанель в 1968 году. Фото: EAST NEWS

Уже после смерти Шанель твидовый пиджак неоднократно переосмысливал креативный директор модного дома Карл Лагерфельд.

РУССКИЙ САРАФАН ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Талант Ива Сен-Лорана, еще когда тот был юным дарованием, одним из первых разглядел Кристиан Диор, взяв его своим ассистентом. После смерти мэтра именно Сен-Лоран стал художественным руководителем дома Dior. В 1958 году кутюрье выпускает свою коллекцию «Трапеция», в которой переосмыслил русский сарафан. Вообще русские мотивы пройдут красной линией через все творчество Сен-Лорана, получая необычную и самобытную интерпретацию.

Ив Сен-Лоран в 50-е годы. Фото: EAST NEWS

Платье из коллекции "Трапеции" 1958 года в модном музее Сан-Франциско. Фото: ru.wikipedia.org

«Трапеция» стала революцией в мире моды: свободный и даже мешковатый крой ставил крест на утонченных «песочных часах» «new look» Диора. С этой коллекции началась новая эпоха - эпоха минимализма и футуризма 60-х.

Платья "Мондриан" вдохновили моду шестидесятых. Фото: ru.wikipedia.org

Логическим продолжением в творчестве Ива Сен-Лорана стало платье «Мондриан», одно из самых важных изобретений в его карьере. Это платье называют культовым и символом 60-х годов. Коллекция осень-зима 1965 года была крайне плодотворной для Сен-Лорана. В ней появилось много важных платьев, в том числе платье-«матрешка» и платье «Мондриан». На создание этого платья кутюрье вдохновили работы голландского художника Пита Мондриана, который в начале ХХ столетия создал новое движение - неопластицизм.

ТРЕНЧ В КЛЕТОЧКУ

Плащ с фирменной клетчатой подкладкой Burberry - одна из самых универсальных вещей, по мнению как солидных голливудских звезд, так и юных блогеров. Он появился в Британии в 1879 году, но далеко не на радость модникам, а для защиты обычных солдат. Его автором стал владелец ателье Томас Берберри. Изначально он создал уникальную непромокаемую, прочную и при этом дышащую материю - габардин.

Томас Берберри создал уникальную непромокаемую, прочную и при этом дышащую материю - габардин. Фото: ru.wikipedia.org

Материал снискал славу у охотников и рыболовов, а также у военных - к их вниманию располагал слоган: «Габардин Томаса Берберри — идеальный материал для Индии и всех Британских колоний. Он способен противостоять ветрам, дождям и колючим кустам».

Сам тренч был впервые скроен в годы Первой Мировой войны для британских солдат. Некоторые элементы, дающие отсылку к тем временам, остались до сих пор. Например, эполеты использовались для нашивок, пояс позволял крепить различные армейские принадлежности, а двойной ряд пуговиц делал плащ более прочным.

Реклама армейских плащей Burberry времен Первой мировой.

В 20-х годах Берберри добавил к плащу клетчатую подкладку Nova Check. Тренч стал культовым предметом гардероба, который носили и Артур Конан Дойль, и Бернард Шоу, и Уинстон Черчилль.

Фирменная "клетка" от Burberry дожила до нынешних дней и не спешит сдавать позиции.

На протяжении всего ХХ века мода на бежевый плащ от Burberry не утихала. Неслучайно героиня Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани» в одной из сцен появляется именно в этом тренче.

Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани». Фото: EAST NEWS

Желая повторить успех, дизайнеры модного дома в 70-х выпустили аналогичный кашемировый клетчатый шарф. Но фурор оказался недолгим. В 2000-х шарф стали массово подделывать, что поставило бренд на грань банкротства.

Шарф от Вurberry стал столь популярным, что подделки его чуть было не погубили компанию. Фото: Shutterstock

МОДНЫЕ СЕДЛА

Итальянский модный дом Gucci был основан во Флоренции в 1921 году. За годы своего существования что только не выпускали его создатели: и чемоданы, и сумки, и конную сбрую, и седла. Первым, кто задумался о расширении бренда, а это случилось в 50-е годы, стал Альдо Гуччи - сын основателя модного дома Гуччио Гуччи. Ему пришла в голову идея переключиться на производство обуви. Так появились культовые кожаные лоферы с пряжками.

На пик моды Gucci вывели культовые кожаные лоферы с пряжками. Фото: Shutterstock

- Вдохновением для создания застежки в виде двух колец и рейки между ними послужили принадлежности наездников, - напоминает креативный директор Gucci Фрида Джаннини.

Помимо лоферов, надо также отметить зелено-красно-зеленую ленту, которая украшает очень многие изделия Gucci, в том числе и одежду. Появились эти полоски благодаря основателю бренда Гуччио Гуччи, который работал в юности швейцаром в отеле в Лондоне. На итальянца оказал сильное впечатление конный спорт, где наездники для крепления седла использовали трехцветные ремни. После этого он решил использовать такую ленту при создании своих вещей.