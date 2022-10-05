Песков заявил, что для выборов в Госдуму в новых регионах потребуется время

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

В среду, 5 октября, Владимир Путин подписал законы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

… - Дмитрий Сергеевич, можно - в продолжение темы? Вот после того, как четыре региона вошли в Российскую Федерацию, значит ли это, что в ближайшее время будут объявлены выборы депутатов Госдумы от этих территорий, что логично предположить, и - назначены представители в Совете Федерации? - с такими вопросами в день выходов президентских Указов журналист «Комсомольской правды» обратился к официальному представителю Кремля. - Пока же эти эти субъекты нашей Федерации в парламенте не представлены, хотя, по крайней мере, избиратели ДНР и ЛНР на выборах в Госдуму уже голосовали за наших депутатов.

- Я сейчас не могу ответить на эти вопросы, - сказал Песков. - Разумеется, сейчас предстоит достаточно напряженный процесс адаптации этих территорий - и в нашу законодательную среду, и в правовую среду, и в ведомственную среду, и так далее...

Конечно, на это потребуется время. с учетом напряженной обстановки.

Конечно, это будет делать тяжело, но это тот… путь, который нам нужно будет спокойно, методично всем пройти.

- И еще на эту же тему. По последним данным ВЦИОМ, 77 % россиян доверяют итогам референдумов, которые прошли. 75 % при этом положительно относятся к присоединению новых территорий. А вот почему, на ваш взгляд, эти данные не достигают уровня поддержки президента? А там, мы знаем, почти 90 %. Нет ли здесь какого-то противоречия?

Вот как пресс-секретарь ответил на этот мой вопрос:

- Не знаю, я не вижу здесь никакого противоречия.

Я думаю, давайте оставим этот хлеб все-таки социологам, пусть они результаты своих исследований объясняют.

- Спасибо.