Определены даты проведения ПМЭФ-2023

В мероприятиях ПМЭФ-2022 приняли участие более 14 000 человек из 130 стран мира

Определены даты проведения Петербургского международного экономического форума-2023, крупнейшего делового мероприятия, которое проходит в России.

- Петербургский международный экономический форум состоится с 14 по 17 июня 2023 года, он является одним из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. Учитывая турбулентность мировой экономики, связанную с трансформацией международных экономических объединений, растущим социальным неравенством, нестабильными торговыми и политическими отношениями, перспективы устойчивого развития глобальной экономики сегодня особенно актуальны. ПМЭФ – это единое пространство доверия с равными возможностями для всех субъектов экономической деятельности в мире, – отметил советник Президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В мероприятиях ПМЭФ-2022 приняли участие более 14 000 человек из 130 стран мира, 81 страна направила своих официальных представителей. Подробнее об итогах ПМЭФ-2022 можно ознакомиться на официальном сайте ПМЭФ и в информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс.