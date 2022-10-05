«Энергетика как опора для формирования Большого Евразийского партнерства» - одна из важнейших сессий РЭН

Российская энергетическая неделя состоится в Москве 12-14 октября

Сессия «Энергетика как опора для формирования Большого Евразийского партнерства» входит в блок «Мировые рынки: сотрудничество для развития» деловой программы юбилейного, пятого Международного Форума «Российская энергетическая неделя», который состоится с 12 по 14 октября в ЦВЗ «Манеж» (г. Москва).

На фоне масштабных изменений мирового политического и экономического порядка, переориентации транспортно-логистических цепочек, энергетического кризиса, вызванного санкционной политикой западных стран и затронувшего многие государства, идея Большого Евразийского партнерства сегодня приобрела особую актуальность. Сегодня страны Большой Евразии стали центром глобальной экономической активности, подтверждением чему являются успешно развивающиеся интеграционные объединения, такие как ЕАЭС и АСЕАН, субрегиональные организации, например ШОС, а также масштабные инициативы, в частности «Один пояс – один путь». Энергетика имеет большие шансы стать одной из основ формирующегося Большого Евразийского партнерства. Вопрос надежного обеспечения энергоресурсами в условиях постковидного восстановления экономик и для будущего наращивания темпов роста становится ключевым во внешнеэкономических стратегиях евразийских государств. Как наладить взаимовыгодные и долгосрочные отношения? Как выстраивать энергетические коридоры, участвовать в научно-технологическом обмене для более широкого внедрения низкоуглеродных и безуглеродных источников энергии? Какие главные задачи стоят перед государствами Евразии? Что станет важным элементом в «фундаменте» ключевого глобального центра силы – Большого Евразийского партнерства? На эти и многие другие вопросы ответят эксперты-участники сессии.

- Общее пространство равноправного сотрудничества – это то, что необходимо сейчас миру в период международного кризиса. И мы рады видеть поддержку наших партнеров по линиям ШОС, БРИКС, АСЕАН и других. Мы ценим это и продолжим объединение ради стабильности и развития, - отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2022 Антон Кобяков.

Организаторами Форума являются Фонд Росконгресс, Министерство энергетики РФ при поддержке Правительства Москвы.

Регистрация участников и представителей СМИ проходит на официальном сайте форума.