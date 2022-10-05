Россия отправила ядерный поезд к Украине? А есть ли он вообще

Боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК) 15П961 `Молодец` с межконтинентальной баллистической ракетой (МБЛ) 15Ж61 (РТ-23 УТТХ) стоит в музее железнодорожной техники. Фото: Александр ГЛУЗ

Британская газета The Times давно «обрела славу» антироссийского провокатора, исполняющего щепетильные поручения спецслужб своей страны. На этот раз она выдала новую сенсацию:

Россия в ближайшее время может испытать тактическое ядерное оружие вблизи границ Украины или в Черном море. Причем, «поезд секретной ядерной дивизии уже направляется в сторону Украины». Источники этой взрывоопасной информации, разумеется, не указаны. Ну а теперь попытаемся разобраться в этой вероломной лжи.

1. Россия – участник Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Документ был принят ООН в 1996-м и в том же году ратифицирован Москвой. По нему запрещаются любые испытательные взрывы ядерного оружия в атмосфере; в космосе; под водой и в любой другой среде, если такой взрыв вызывает выпадение радиоактивных осадков за пределами территорий государства, проводящего такой взрыв.

Только безумец может себе представить, что и без того обложенная со всех сторон санкциями Россия решит навлечь на себя их новую волну.

2. В России уже давно нет ни одного «ядерного поезда». Были боевые железнодорожные ракетные комплексы (БЖРК). Но все они еще при Горбачеве и Ельцине были порезаны на лом. В их вагонах размещались огромные межконтинентальные ракеты. Надо быть беспросветным дилетантом или неумным провокатором, чтобы говорить о целом поезде, в котором российские спецы якобы везут тактический ядерный боеприпас размером с артиллерийский снаряд.

3. Верх безумия – испытывать тактическое ядерное оружие «вблизи границ Украины или в Черном море». Если «вблизи границ с Украиной», - значит на территории России что ли? Это же - немалые разрушения, гибель людей и животных, пожары, радиация, покалеченная на многие десятилетия экология.

Ради чего? И уж тем более надо быть сумасшедшим (или журналистом The Times), чтобы устроить ядерный взрыв в Черном море. Это опасно уже для всех черноморских государств, для кораблей и опять же – для экологии. Зараженная вода может вызвать массовые заболевания людей и рыбы. А заодно – новые санкции. Турция может запретить проходы наших черноморских кораблей по ее проливам. А главное — станут непригодными главные российские курорты — Крым и Сочи. Зачем нам такие приключения-то?

Ну а чем же вызваны все эти ядерные страшилки, которыми начали усиленно забавляться западные политики, военные и СМИ? Та же The Times объясняет: «Таким образом Кремль сигнализирует о своей готовности к значительной эскалации и указывает на реальную возможность применить оружие массового поражения, поскольку Россия теряет позиции на поле боя».

На эту глупость уже ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Кремль не намерен принимать участия в «упражнениях по ядерной риторике».

Любопытно, что на днях же министр обороны США Ллойд Остин заявил, что «не видит никаких сигналов о том, что Путин решил использовать ядерное оружие на Украине». И на том спасибо.