Проповедь военкора: Почему Бог не дал нам быстрой и легкой победы

Уже на аэродроме Гостомеля под Киевом стало понятно легкой победы не будет. Фото: Александр КОЦ

Разговаривал с родным человеком, который ввел себя в состояние уныния и смятения с помощью сети Интернет. Пришлось провести, как писали раньше в тех же самых интернетах, "тихую православную задушевную беседу". И всхлипывания пациента становились все реже, пока совсем не сошли на нет...

Привожу свой монолог:

- Смотри, с первых же дней спецоперации, Бог сразу же явил нам свою волю - "просто и быстро не будет". Вот прямо на аэродроме Гостомеля под Киевом все стало понятно. Дальше. Зачем ОН так сделал? От чего не дал нам быстрой и легкой победы? Мы же воюем с Абсолютным Злом! Почему?

Ему не понравилось, как мы все погрязли в хвастовсте, лжи, себялюбии. И Бог решил показать нам много интересного, обидного, больного. До чего бы мы не дошли сами или дошли, когда было бы слишком поздно.

ОН показал — где наша Армия требует ээээ системного усиления.

Ущучил и вывел на чистую воду настоящую тьму гадов, бывших ложными кумирами... и просто гадов, типа идиота режущего шины на машинах с Z. Так бы мы про них никогда не узнали.

И наоборот, многие, кого мы не замечали, оказались порядочными.

Бог взял и почистил нашу страну, как чистят фановые трубы на кораблях, подавая в канализацию воздух под давлением. Сотни тысяч "чужих" выдуло из страны. Мы бы, при других обстоятельствах, от них бы никогда не избавились! Вся эта пена вполне уютно себя чувствовала, как воши по исподнему Родины ползали, грелись там и сосали кровушку.

За то мы приросли несколькими миллионами жестких, рукастых, умных, НАШИХ людей. Такое добро ни в каком магазине не купишь и из Европы не завезешь.

Причем, Божье увещевание было выполнено по всем традиционным канонам: "Пока гром не грянет...". Ну а как иначе? Все идет в рамках божьего промысла, так, как шло сотни лет, повторяясь из века в век. Богу нужна Россия, мы стараемся жить по правде. Он это ценит.

Это была моя доморощенная проповедь.