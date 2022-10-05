Михаил Дегтярев: «Без тепла и электричества не будет ни качественной жизни, ни экономики»

Глава региона посетил ТЭЦ-3 Хабаровска. Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровский край уже пришли холодные дни, поэтому все с нетерпением ожидают начала отопительного сезона. Для обеспечения тепла и комфорта в полной готовности должны быть энергообъекты всех электростанций региона. Крупнейшую из них – Хабаровскую ТЭЦ-3 накануне лично проинспектировал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Даже самые содержательные доклады чиновников не убедят в благосостоянии объекта так, как личный визит в компании профильных экспертов. Поэтому глава региона предпочитает видеть гарантию недопустимости сбоев в зимний период своими глазами. Так, глава региона Михаил Дегтярев вместе с генеральным директором АО «Дальневосточная генерирующая компания» Константином Ильковским проинспектировал турбинный цех и ремонтную площадку турбогенератора №3, где в настоящее время меняют электрофильтры. Кроме того, в перечень осмотренных объектов попал и блочный щит управления агрегатами энергоблока.

Там же, на площадке ТЭЦ-3, губернатор провел выездное совещание, где были подняты все ключевые вопросы подготовки к прохождению осенне-зимнего периода. Для успешной работы на сезон 2022-2023 было выделено 27 миллиардов рублей. Из них пять миллиардов рублей была направлены на объекты ТЭК, а еще 22 – на топливо для ТЭЦ.

- Расходы субъекта на подготовку жилищно-коммунального хозяйства составили более 7 миллиардов рублей. Из них половина выделена на поставку горючего для котельных и дизельных электростанций, - пояснил Михаил Дегтярев.

Несколько лет подряд зимний сезон в регионе сопровождали чрезвычайные происшествия, свести их риск к минимуму можно только системно и методично разобравшись с проблемами инфраструктуры. Так, в настоящее время, на 422 котельных и более 50 ДЭС края завершаются подготовительные работы. В период подготовки объектами капитального ремонта стали 119 дизель-генераторов, 63 километра теплотрасс и около 700 трансформаторных подстанций.

В то же время продолжается повсеместная замена деревянных дизельных электростанций на модульные агрегаты. За 2021 год в эксплуатацию введено шесть новых энергообъектов. Показатель на 2022 год, согласно планам, аналогичный.

- В 2022 году обновлены ДЭС в селах имени Полины Осипенко, Удское Тугуро-Чумиканского района и в Верхнетамбовском Комсомольского района. До конца года такие модульные аппараты появятся в поселках Озерпах Николаевского района, Катэн и Солонцовый района имени Лазо, а также в селе Наумовка Хабаровского района. Программа была принята нами в 2020 году, чтобы избежать пожаров и других чрезвычайных ситуаций. Мы продолжаем вкладывать большие деньги в энергетику, потому что понимаем, что без тепла и электричества не будет ни качественной жизни, ни экономики, - подытожил Дегтярев.

Модернизация объектов ТЭК нашла свое отражение в стратегии социально-экономического развития региона. Для жителей критически важна стабильность электроснабжения, а для предприятий – наличие мощностей. Без этого невозможно появление новых производств или расширение действующих. Впервые за последние годы и строятся новые объекты энергетики. Так, через несколько лет завершится строительство новой ТЭЦ-4.

Строительством электростанции на природном газе занимается ПАО «РусГидро». Новый объект, который придет на смену старейшей в Хабаровске ТЭЦ-1, должен быть готов к 2025 году. Санкции продолжают оказывать давление на жизнь страны, однако не отставать от графиков удается за счет использования стройматериалов и оборудования отечественного производства. Новый объект будет включать в себя четыре современные газотурбинные установки для более гибкого реагирования на изменения энергопотребления.