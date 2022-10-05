Как в регионах России намерены поддерживать семьи мобилизованных: в садик устроят, коммуналку оплатят, с ремонтом помогут

В столице и регионах будут помогать семьям мобилизованных
Фото: Алексей БУЛАТОВ
5 октября, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительной помощи семьям мобилизованных. Согласно документу, близких мужчин, которые сейчас готовятся к оправке на присоединенные российские территории, власть подержит материально. Сумма будет зависеть от нужд каждой семьи. Кроме того, в столице для семей мобилизованных узаконены и другие преференции.
Регионы от столицы не отстают. А некоторые - даже опережают. Например, губернатор Кировской области Александр Соколов еще 29 сентября поручил создать при областной призывной комиссии службу помощи семьям мобилизованных. И сегодня ее сотрудники вовсю выясняют нужды каждой ячейки общества, чьи отцы и сыновья ушли выполнять свой воинской долг.
- Социальные работники будут откликаться на любые просьбы таких семей: от починки крана до устройства ребенка в детский сад. Мы не оставим без помощи жен и матерей, которые проводили на специальную военную операцию своих родных, – пообещал Соколов.
Похожая «поисково-статистическая» работа ведется и во Владимирской области, и в Забайкалье, и в других регионах. На своем уровне губернаторы, мэры и министерства активизируют все ресурсы, чтобы поддержать родных и близких мобилизованных солдат. Именно ради этого в регионах сейчас создаются - а где-то уже и успешно работают- специальные группы, центры и «горячие линии» по поддержке семей военнослужащих.
На Алтае родным и близким мобилизованных намерены помогать деньгами. По словам главы краевого Министерства соцзащиты Натальи Оськиной, средства для этих целей будут выделены из Регионального фонда. Суммы пока названы расплывчато – в зависимости от нужд.
А вот в Волгоградской области родственникам мобилизованных уже озвучили сумму подъемных пособий – 25% от оклада военнослужащего на каждого члена семьи.
На Белгородчине денежный вопрос проработан еще более досконально. По словам регионального министра соцзащиты Елены Батановой, жены мобилизованных будут получать 50 тысяч рублей за рождение ребенка, 3 тысяч рублей в месяц семьям полагается на пропитание детей. По 4 тысячи ежемесячно власти планируют перечислять на погашение платы за коммуналку. Но этот вопрос еще прорабатывается. Зато в том, что дети белгородских мобилизованных, также, как и в столице, будут зачислять в школы и детские сады без очереди, сомнений нет. Такое решение принято. О подобных же мерах поддержки, включая частичную компенсацию за коммунальные услуги, своих мобилизованных земляков заявил недавно и глава Ленинградской области Александр Дрозденко.
Указом местных властей, бесплатно питаться в школах, а также заниматься в городских кружках и секциях, ездить на общественном транспорте, посещать детские сады смогут и дети мобилизованных в Казани. Кроме того, согласно указу казанского мэра Ильсура Метшина, администрации зоопарков, музеев, театров, цирка, кинотеатров и филармонии также не будут брать денег с сыновей и дочерей военнослужащих. Ничего не придется платить за билет и одному взрослому, сопровождающему ребенка на представления и сеансы. За занятия в бассейнах и тренажерных залах Казани с детей мобилизованных платы тоже брать не будут.
Во многих регионах помощь будет адресной. Если нужны будут деньги - их дадут, если понадобится содействие в устройстве пожилого родителя в больницу, организуют. Потребности семей мобилизованных сейчас выясняют во Владимирской области, Забайкалье и много, где еще. В Самарской области соцработники и сотрудники администраций под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова создают, так называемые, социальные паспорта для семей мобилизованных. В документах будут описаны нужды каждого семейства. Так сразу станет очевидно, кому, какая поддержка необходима в первую очередь. А самарские власти готовы помочь во всем. Посодействовать в устройстве детей мобилизованных в садики и школы, обеспечить родным и близким военных медицинское обслуживание, даже решить насущные бытовые вопросы — например, с ремонтом.
К слову, для того, чтобы именно в быту помогать семьям мобилизованных, в Чите, стараниями руководителя администрации Александра Сапожникова, создана специальная рабочая группа. Ее члены «заточены» на уборку осеннего урожая и заготовку дров на зиму. А родственники военных в Челябинской области, как заверил местный губернатор Алексей Текслер, могут рассчитывать не только на помощь по хозяйству, но и на бесплатные юридические консультации и поддержку психолога.