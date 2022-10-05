Как в регионах России намерены поддерживать семьи мобилизованных: в садик устроят, коммуналку оплатят, с ремонтом помогут

В столице и регионах будут помогать семьям мобилизованных Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕ БРОСЯТ НИКОГО

5 октября, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительной помощи семьям мобилизованных. Согласно документу, близких мужчин, которые сейчас готовятся к оправке на присоединенные российские территории, власть подержит материально. Сумма будет зависеть от нужд каждой семьи. Кроме того, в столице для семей мобилизованных узаконены и другие преференции.

Регионы от столицы не отстают. А некоторые - даже опережают. Например, губернатор Кировской области Александр Соколов еще 29 сентября поручил создать при областной призывной комиссии службу помощи семьям мобилизованных. И сегодня ее сотрудники вовсю выясняют нужды каждой ячейки общества, чьи отцы и сыновья ушли выполнять свой воинской долг.

- Социальные работники будут откликаться на любые просьбы таких семей: от починки крана до устройства ребенка в детский сад. Мы не оставим без помощи жен и матерей, которые проводили на специальную военную операцию своих родных, – пообещал Соколов.

Похожая «поисково-статистическая» работа ведется и во Владимирской области, и в Забайкалье, и в других регионах. На своем уровне губернаторы, мэры и министерства активизируют все ресурсы, чтобы поддержать родных и близких мобилизованных солдат. Именно ради этого в регионах сейчас создаются - а где-то уже и успешно работают- специальные группы, центры и «горячие линии» по поддержке семей военнослужащих.

На Алтае родным и близким мобилизованных намерены помогать деньгами. По словам главы краевого Министерства соцзащиты Натальи Оськиной, средства для этих целей будут выделены из Регионального фонда. Суммы пока названы расплывчато – в зависимости от нужд.

А вот в Волгоградской области родственникам мобилизованных уже озвучили сумму подъемных пособий – 25% от оклада военнослужащего на каждого члена семьи.

ХОТЬ В САДИК, ХОТЬ В ЗООПАРК

На Белгородчине денежный вопрос проработан еще более досконально. По словам регионального министра соцзащиты Елены Батановой, жены мобилизованных будут получать 50 тысяч рублей за рождение ребенка, 3 тысяч рублей в месяц семьям полагается на пропитание детей. По 4 тысячи ежемесячно власти планируют перечислять на погашение платы за коммуналку. Но этот вопрос еще прорабатывается. Зато в том, что дети белгородских мобилизованных, также, как и в столице, будут зачислять в школы и детские сады без очереди, сомнений нет. Такое решение принято. О подобных же мерах поддержки, включая частичную компенсацию за коммунальные услуги, своих мобилизованных земляков заявил недавно и глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

Указом местных властей, бесплатно питаться в школах, а также заниматься в городских кружках и секциях, ездить на общественном транспорте, посещать детские сады смогут и дети мобилизованных в Казани. Кроме того, согласно указу казанского мэра Ильсура Метшина, администрации зоопарков, музеев, театров, цирка, кинотеатров и филармонии также не будут брать денег с сыновей и дочерей военнослужащих. Ничего не придется платить за билет и одному взрослому, сопровождающему ребенка на представления и сеансы. За занятия в бассейнах и тренажерных залах Казани с детей мобилизованных платы тоже брать не будут.

ОТ КАЖДОГО ПО ПОТРЕБНОСТЯМ

Во многих регионах помощь будет адресной. Если нужны будут деньги - их дадут, если понадобится содействие в устройстве пожилого родителя в больницу, организуют. Потребности семей мобилизованных сейчас выясняют во Владимирской области, Забайкалье и много, где еще. В Самарской области соцработники и сотрудники администраций под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова создают, так называемые, социальные паспорта для семей мобилизованных. В документах будут описаны нужды каждого семейства. Так сразу станет очевидно, кому, какая поддержка необходима в первую очередь. А самарские власти готовы помочь во всем. Посодействовать в устройстве детей мобилизованных в садики и школы, обеспечить родным и близким военных медицинское обслуживание, даже решить насущные бытовые вопросы — например, с ремонтом.

К слову, для того, чтобы именно в быту помогать семьям мобилизованных, в Чите, стараниями руководителя администрации Александра Сапожникова, создана специальная рабочая группа. Ее члены «заточены» на уборку осеннего урожая и заготовку дров на зиму. А родственники военных в Челябинской области, как заверил местный губернатор Алексей Текслер, могут рассчитывать не только на помощь по хозяйству, но и на бесплатные юридические консультации и поддержку психолога.