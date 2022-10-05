Минобороны разбило «Искандером» аэродром ВСУ в Вознесенске

Ракетный комплекс "Искандер" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифиyге перечислил журналистам потери украинских вооруженных формирований за сутки на основных направлениях: «на Купянском уничтожено до 100 военнослужащих и 13 единиц военной техники, на Краснолиманском - более 90 украинских военнослужащих и 7 единиц бронетехники, на Лисичанском до 70 боевиков, танк, 3 боевые бронированные машины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами, на Андреево-Криворожском направлении до 30-ти националистов, 2 танка и 4 боевые машины пехоты, на Николаево-Криворожском - более 230 человек личного состава, 4 танка, 18 боевых бронированных машин, 2 гаубицы «Гвоздика», 2 миномета и 20 автомобилей».

Генерал-лейтенант отметил, что в результате массированных ударов ВКС России в районе населенного пункта Давыдов Брод уничтожено более 120-ти военнослужащих ВСУ, два танка и восемь боевых бронированных машин.

Опять в ВСУ потери составили более 500 военнослужащих за сутки.

Также ударами авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены: МиГ-29 воздушных сил Украины, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) производства США, 6 складов с боеприпасами, 10 пунктов управления ВСУ, а также пункты дислокации подразделений иностранных наемников и нацформирований в Константиновке и Харькове.

«В Николаевской области высокоточным ударом оперативно-тактической ракеты «Искандер» по военному аэродрому Вознесенск уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2»», - отметил точный пуск ракетчиков Конашенков.

Силами ПВО сбиты 6 беспилотников, 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня «HIMARS» и две противорадиолокационные ракеты «HARM».

Фото: Минобороны РФ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Киевский режим продолжает обстрелы территории Запорожской атомной электростанции. В Минобороны отметили, что артиллерией ВСУ из Марганца за сутки было выпущено более 43-х снарядов по северной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции.

Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника были подавлены. Радиационная обстановка на АЭС благодаря боевой работе российских военнослужащих остается в норме.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

313 - самолетов

157 - вертолетов

2151 - беспилотный летательный аппарат

379 - зенитных ракетных комплексов

5376 - танков и других боевых бронированных машин

861 - боевая машина реактивной системы залпового огня

3449 - орудий полевой артиллерии и минометов

6277 - единиц специальной военной автомобильной техники