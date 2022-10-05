В Минкультуры выбрали 150 лауреатов конкурса лучших преподавателей в области музыкального искусства

Фото: Пресс-служба Министерства Культуры

В России впервые прошел конкурс на звание лучших преподавателей музыкального искусства. Специальная премия для педагогов музыкальных школ, училищ и высших учебных заведений была учреждена в марте 2022 года, указ о ее проведении подписал президент РФ Владимир Путин. В День учителя, 5 октября, стали известны имена первых 150 победителей конкурса. Лауреатами премии в области музыкального искусства стали 100 преподавателей детских школ, 25 преподавателей училищ и 25 преподавателей вузов.

«Лауреаты – преподаватели детских школ искусств получат премии в размере 500 тысяч рублей, преподаватели училищ и вузов - в размере 1 миллиона рублей», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

Всего на соискание премии в этом году претендовали 513 преподавателей из 79 регионов страны. Лучших музыкальных педагогов определяла специальная комиссия. В нее вошли представители ведущих образовательных организаций, Общероссийского профсоюза работников культуры, творческих союзов и ассоциаций.

Премия станет ежегодной. Теперь каждый год в России будут присуждать 100 премий по 500 тысяч рублей каждая для лучших учителей детских школ искусств, детских музыкальных школ и детских хоровых школ. Педагогов, обучающих юных музыкантов, будут награждать «за достижения в педагогической деятельности по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства».

Еще 50 премий по 1 миллиону рублей каждая будут ежегодно присуждать лучшим преподавателям музыкальных училищ и вузов.