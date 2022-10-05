По чайной ложечке - к здоровью!

Сервис недавно запустили Nutricia (подразделение компании Danone), СберЗдоровье и СберЕаптека, выступившие в данном проекте партнерами. Сервис работает пока в трех городах - в Москве, Самаре и Казани. Это только начало, поскольку нуждающихся в специализированной питании пациентов, перенесших то или иное тяжелое заболевание, очень много по всей стране. Из-за болезни или операции они не могут есть привычную пищу или питаться самостоятельно.

По данным Ассоциации специалистов сферы социально-медицинского ухода «Патро-наж», ежегодно в России регистрируются 2,5 млн заболеваний, следствием которых является беспомощность (травмы, инсульты, инфаркты и многие другие болезни). Ежемесячно из больниц выписываются 120 000 человек, нуждающихся в длительном восстановлении. После выписки у пациентов и их близких появляется много вопросов и страхов в отношении нутритивной поддержки, особенно если впереди их ждет продолжительный период реабилитации. Полноценное сбалансированное питание, подобранное с учетом течения заболевания и особых физиологических потребностей организма, является неотъемлемой частью успешной реабилитации.

Специализированное питание необходимо, когда пациент не может, не хочет или не должен принимать пищу привычным образом. Также его назначают, когда у пациента имеется выраженный дефицит питательных веществ.

Специализированное питание не похоже на обычную еду, которой питаются здоровые люди. По форме это могут быть готовые к употреблению смеси, гели, растворы, сухие смеси. Специализированное питание разрабатывается с учётом потребностей пациентов. Оно содержит оптимальное соотношение необходимых питательных веществ: углеводов, белков, жиров, витаминов, минеральных элементов.

Такое разнообразие форм питания обусловлено ограничениями в физическом состоянии пациентов. Например, многие пациенты, перенёсшие инсульт, имеют сложности с глотанием. Такое нарушение называется дисфагия.

У онкологических пациентов при проведении противоопухолевого лечения часто возникает отвращение к пище, тошнота, рвота, нарушение восприятия вкусов и запахов, быстрое насыщение. Из-за этого они могут отказываться от еды. При этом их потребность в белке в два раза выше, чем у здорового человека. Если у такого пациента развивается тяжёлая недостаточность питания, то ему могут назначить специализированное питание.

Специалисты сервиса «Забота Дома» оказывают широкий спектр услуг по консультированию пациентов с различными нутритивными (питательными) потребностями - как онлайн, так и на дому. Они могут составить индивидуальный курс нутритивной поддержки и подходящий продукт специализированного питания, отслеживать динамику пациента и корректировать курс нутритивной поддержки в зависимости от самочувствия человека; научить ухаживать за зондом или гастростомой; находится на связи с пациентом, постоянно контролируя его состояние и оперативно реагируя на возможные нежелательные изменения.