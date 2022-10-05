Путин присвоил Кадырову генерал-полковника

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Фото: Елена Афонина/ТАСС

Сегодня в Чеченской республики есть повод отметить сразу четыре праздника. Известно, что 5 октября жители региона отмечают День учителя, День чеченской молодежи и День рождение Рамзана Кадырова. Но несмотря на то, что еще повод подбросил президент России Владимир Путин, широкие гуляния в Кадыров отменил.

Об этом в своем телеграмм-канале написал сам Рамзан Кадыров: «Несмотря на свою загруженность, Верховный Главнокомандующий никогда не забывает о значимых датах в нашем регионе. Это говорит о многом. Такое внимание бесценно. Я с удовольствием присоединяюсь к поздравлениям главы государства. Хочу поделиться с вами еще одной приятной новостью. Президент России присвоил мне звание генерал-полковника. Указ вышел за № 709. Владимир Владимирович лично сообщил мне об этом и поздравил меня».

Кадыров подчеркнул, что «безмерно благодарен Верховному Главнокомандующему за высокую оценку его заслуг» и пообещал «оправдать оказанное доверие авансом».

В своем праздничном обращении Кадыров заявил, что воины республики ведут успешные наступательные действия в ДНР и в Херсонской области освобождая населенные и стратегически важные пункты: «Все наши мысли сегодня с бойцами, отстаивающими интересы Родины и народов в борьбе против националистов на Украине. Поэтому развлекательные мероприятия в праздничной программе, посвященной Дням города, учителя и молодежи ЧР, не предусмотрены. Творческие коллективы и артисты будут на сцене выступать исключительно с духовно-патриотическими композициями, воспевать наших героев, рассказывать о подвиге защитников Отечества».

Читатели телеграмма шутливо поздравили Кадырова с 46-летием троекратным «дон-дон-дон». Ранее Кадыров объяснял, что приговаривает между словами «дон» как сокращенный вариант «дуй хьунан», по чеченски «короче говоря» когда ему «что-то очень нравится или он нервничает». Сегодня глава Чеченской республики был в хорошем расположении духа.