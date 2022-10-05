Россия приложила руку к Нобелевской премии по химии-2022

Работы Бертоззи позволяют осуществлять реакции, которые связывают в живом организме нужные фрагменты-”кубики”
Фото: REUTERS
В среду Нобелевский комитет назвал имена трех Нобелевских лауреатов по химии 2022 года. Ими стали американцы Кэролин Бертоззи, Барри Шарплесс и датчанин Мортен Мильдаль. В чем суть открытий, которые удостоились главной научной премии на планете? Об этом мы попросили рассказать профессора, доктора химических наук Валентина Ненайденко, заведующего кафедрой органической химии химического факультета МГУ.
- Валентин Георгиевич, для вас эта троица - Шарплесс, Мильдал, Бертоззи, - они были фаворитами Нобелевской гонки? Вы ожидали, что именно их назовут?
- Я давно этого ждал! Был уверен, что рано или поздно Нобелевская премия за исследования в области клик-химии будет присуждена. Эта химия за последние 15-20 лет серьезным образом изменила лицо органической и биоорганической химии. Она дала новые инструменты для создания принципиально новых лекарств и материалов.
- Можете для широкой публики простым языком объяснить, что такое клик-химия?
- Представьте, что у вас два кубика. Один кубик это лекарство, а второй кубик это транспортное средство, которое принесет лекарство в нужное место организма. Например, в раковую опухоль. Теперь вам нужно эти два кубика связать вместе какой-то цепочкой. Вот клик-химия позволяет создавать такую цепочку необыкновенно легко - фактически по щелчку пальцев. Два сложных фрагмента-”кубика” связываются простой, но в то же время очень быстрой и эффективной реакцией. Она может происходить непосредственно в нашем организме, но при этом не дает побочных токсичных продуктов и побочных явлений.
- То есть это ключ к медицине XXI века?
- Давайте без громких слов обойдемся. Это может быть инструментом для избирательной таргетной терапии. Вы получаете возможность пришить к фрагменту, который обспечит адресную доставку, что-то очень токсичное. Например, сейчас бурно развивается химия в области радиофармпрепаратов. То есть пришивая радиоактивный фрагмент к целевой молекуле, мы можем доставить ее в раковую опухоль. И обеспечить селективное уничтожение раковой опухоли без повреждения здоровых клеток.
Мортен Мильдаль
Фото: REUTERS
- У Барри Шарплесса это вторая Нобелевская премия…
- Да, в 2001 году он получил половину Нобелевской премии за достижения в области асимметрического катализа (применяется в производстве лекарств, которые становятся во много раз эффективнее и безопаснее - авт). Но я хотел бы обратить внимание на то, что в команде Шарплесса работал наш ученый Валерий Фокин и он непосредственно участвовал в открытии клик-химии. Валерий Валерьевич родился и вырос в Нижнем Новгороде, а затем переехал на работу в США и на сегодня является одним из самых цитируемых химиков-органиков российского происхождения.
- То есть и Россия приложила руку к двух Нобелевским открытиям?
- Да, но тогда в 2001 году Валерий Валерьевич был только постдоком (начинающим ученым - авт), а теперь он профессор, работает независимо. Он один из ведущих ученых в этой области, стоял у истоков клик-химии, однако, к сожалению, в число лауреатов не попал.
- Каждый из трех нынешних Нобелевских лауреатов получит треть премии, которая составляет примерно 1,2 миллиона долларов. А каков вклад каждого из них?
- Мильдаль начал первым, его исследования были пионерскими в этой области. Так получилось, что Шарплесс и Мильдаль практически одновременно опубликовали свои результаты. А работы Бертоззи тоже очень важны: они позволяют осуществлять реакции, которые связывают в живом организме нужные фрагменты-”кубики” - без катализатора.
- То что российский след есть в нобелевском открытии это очень здорово. Но насколько активно это направление развивается в отечественной науке?
- Наши химики подхватили эту тему буквально с первых работ и активно развивают клик-химию. Например, у нас в Московском университете этим занимается лаборатория Ирины Петровны Белецкой. Ну, и в моей команде мы тоже уже много лет изучаем клик-химию, а последнее время занимаемся тем направлением, которое развивала Бертоззи. То есть реакции с напряженными циклическими ацитиленами.
- Практическое применение эти открытия уже получили?
- Насколько я знаю, уже появились препараты, которые сделаны на основе клик-химии. Понятно, что мы делаем первые шаги в этом направлении. Уверен, что мы получим практические плоды уже в самые ближайшие годы. В прошлом году как раз на тему направленного синтеза у нас в МГУ читал доклад профессор Фокин. Клик-химия поможет справиться не только с онкологией, но и другими болезнями - поскольку сами принципы универсальные, то и лекарства могут быть созданы любые. Возможности, которые перед нами открываются - они просто колоссальны!