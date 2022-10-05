В Московской подземке открылась галлерея Героев СВО

Плакаты с историями размещены в вагонах поездов. Фото: РВИО

В Московском метрополитене запущены поезда с фотовыставкой Российского военно-исторического общества (РВИО) «Герои с вечно русским сердцем», посвященной военнослужащим Красной Армии, освобождавшим Украину от нацистов в годы Великой Отечественной войны и героическим участникам нынешней специальной военной операции (СВО).

«На 10 линиях столичного метрополитена (Сокольническая, Калужско-Рижская, Таганско-Краснопресненская, Филевская, Некрасовская, Люблинско-Дмитровская, Замоскворецкая, Солнцевская, Калининская, Серпуховско-Тимирязевская) курсируют составы с историями героических танковых экипажей, принявших неравный бой, легендарных летчиков, героев штурма легендарной высоты Саур-Могила летом 1943-го и 2014-го, подвиги наших женщин - героев медицинской службы. Плакаты с их историями размещены в вагонах поездов», - заявили KP.RU в РВИО.

Выставку организовали при поддержке Министерства обороны России. На 30 планшетах представлены уникальные фотографии, копии наградных документов, информация о жизненном и боевом пути героев разных времен. С фото на нас смотрят Герои разных поколений и народностей. Но объединяет их храброе сердце и любовь к Отечеству.

Кстати, за несколько лет совместной работы РВИО и столичного метрополитена были оформлены более 10 поездов, посвященных самым значимым победам русского оружия, их отражению в культуре и кинематографе и историческим событиям.