Звезда «Рабыни Изауры» собиралась войти в парламент Бразилии. Но с треском провалила выборы, набрав 0,13% голосов

Луселия Сантуш сыграла рабыню Изауру. Фото: ru.wikipedia.org

В середине семидесятых молодую бразильскую актрису Луселию Сантуш позвали попробоваться в сериале «Рабыня Изаура». Тогда проект, посвященный угнетению девушки, состоявшей в рабстве по происхождению, не имел такого острого социального подтекста, как сейчас.

И потому смог стать мировым хитом, покорив самые разные страны (в СССР его начали показывать в 1988 году) историей любви и перипетий Изауры дос Сантос, сбежавшей от рабства в США. Актеры сериала были настолько популярны, что колесили по всему свету с автограф-сессиями. В нашей стране рабыня стала народной героиней https://www.kp.ru/daily/27399/4596446/, даже детей называли в ее честь!

Фото: кадр из фильма

Сама Лула при этом продолжила сниматься в успешных бразильских сериалах («Кармен»), начала делать документальное кино и удачно вышла замуж за дирижера Джона Нешлинга. Вместе они вырастили сына Педро (40 лет), который тоже стал актером. Ей сейчас 65 лет, артистка глубоко религиозна: исповедует буддизм, посещает Тибет и любимым местом в родном Рио называет кришнаитский храм, в котором бывает каждое воскресенье.

А еще Сантуш, имея всебразильскую популярность, решила отправиться в политику. На днях в Бразилии состоялись выборы парламентариев и губернаторов. Актриса выступала в защиту окружающей среды и региона Амазонии, коренных народов Бразилии, а также за развитие культуры. И поддерживала кандидата в президенты Лулу да Силву, который уже управлял страной с 2003 по 2011 году. Однако народ проголосовал не в пользу их блока. Сантуш набрала 0,13% голосов,

— Всем, кто был со мной эти 45 дней, на улицах или за кулисами, очень благодарю! — написала актриса в соцсетях. — Всех избирателей, возложивших на меня свой голос надежды, вечная благодарность за доверие! Мы не победили на выборах, но борьба продолжается.

В случае положительного исхода Луселия могла стать депутатом от штата Рио-де-Жанейро в нижней палате бразильского парламента. Возможно, причина провала в том, что Сантуш в последнее время была довольно далеко от родного народа. И часто снималась в Европе, никак публично не проявляя себя в Рио.

— За несколько месяцев до выборов она срочно прилетает из Португалии, где снималась в каком-то второсортном сериале, и срочно начинает бороться за индейцев и их права в Амазонии, — поиронизировал над провалом Сантуш бразильский блогер Романо Руссо. — Но возвращается из тихой Португалии она не в леса Амазонки, где ее будут кусать клещи и пираньи, а в свой уютный дом в престижном районе Рио-де-Жанейро. В дом с прислугой, водителем и всеми коммуникациями.