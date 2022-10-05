Мишустин: В России в этом году будет рекордный урожай фруктов

Михаил Мишустин на открытии 24-й Всероссийской агропромышленной выставки "Золотая осень". Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В среду премьер Михаил Мишустин побывал на агропромышленной выставке «Золотая осень», которая прошла в подмосковной «Кубинке». Мишустин вручил госнаграды отличившимся работникам АПК. Среди награжденных - механизатор из Алтайского края Владимир Рудев, изготовитель конфет из Ульяновской области Мария Сабирзянова, глава-оленевод из Ненецкого автономного округа Назар Талеев, тракторист из Новосибирской области Валерий Резниченко и новосибирская телятница Надежда Умарова.

Настроение у награжденных было приподнятое, к тому же Мишустин озвучил радостные агропрогнозы. Премьер сообщил, что в этом году Россия достигнет рекордных урожаев не только по зерну (ожидается, что зерна будет собрано 150 млн.тонн)., но и по фруктам.

- Видим успехи при производстве фруктов, которые дорого и сложно выращивать в нашем климате. Ожидаем рекорд - свыше полутора миллионов тонн плодов и ягод, - порадовал премьер.

По его словам, будет хороший урожай и масленичных культур.

Как сообщил Мишустин, в этом году Россия достигнет показателей Доктрины продовольственной безопасности по зерну, мясу и рыбе. То есть этими продуктами мы полностью обеспечиваем себя сами.

Санкции Запада Мишустин назвал не помехой для российских аграриев, ведь спрос на продовольствие из России продолжает расти. Премьер призвал еще больше наращивать экспорт.

- Россия способна не только обеспечить себя, но и внести серьезный вклад в мировую продовольственную безопасность. Без участия России будет крайне сложно, если не вообще невозможно стабилизировать ситуацию, - заявил Мишустин.

Он отметил, что Россия готова выполнять все свои обязательства перед западными партнерами, поставлять за рубеж зерно, масло, сахар, мясо, рыбу и кондитерскую продукцию.

- Какие бы барьеры ни пытались установить недружественные страны, качество и надежность поставок из России не вызывают сомнений, - отметил Мишустин.

При этом в правительстве намерены добиться минимальной зависимости российского АПК от импорта.

- Замещение отечественными технологиями импорта в агропроме надо ускорить. Минсельхоз готовит законопроект по созданию федеральной базы данных племенных животных, - рассказал Мишустин.

Премьер также заявил, что нужно развивать производство сельхозтехники в России, ведь поставки из-за рубежа идут со сбоями. То же самое касается увеличения собственного производства семян, селекции сортов и ускоренного замещения иностранного оборудования.

Правительство обещает и дальше поддерживать аграриев. В этом году господдержка отрасли выросла на 35%: на выполнение госпрограммы развития сельского хозяйства уже направлено свыше 380 млрд.рублей.