Задержан подозреваемый в разбойном нападении на отделение Сбера

Благодаря слаженной работе правоохранителей и подразделений безопасности банка спустя всего несколько суток подозреваемый в ограблении гражданин был установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска ГУМВД России по Московской области. Преступник уже опознан сотрудником банка и дал признательные показания. В ходе обыска по месту жительства обнаружены и изъяты неопровержимые улики его причастности к совершению преступления. Следственные мероприятия продолжаются.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Любые преступления против Сбера и его клиентов всегда раскрываются — и зачастую по горячим следам — благодаря чётко отлаженному взаимодействию сотрудников Службы безопасности Сбербанка и правоохранительных органов. Мы на регулярной основе обмениваемся любой значимой информацией, которая повышает эффективность оперативно-разыскных мероприятий. И всё более значительную роль в этом играют технологии с применением AI и аналитика банка: они позволяют, например, быстро установить личность преступника, отследить маршрут передвижения, определить характерные особенности его внешности и поведения. В конечном счёте злоумышленник всегда несёт заслуженное наказание, как бы тщательно он ни планировал своё преступление».