Присоединившиеся территории Донбасса получат новые госномера

Согласно проекта автомобилям из ДНР могут присвоить код 80, ЛНР - 81, Херсонской области - 84, а Запорожской - 85 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МВД России разработали поправки в ведомственный приказ, закрепляющие цифровые коды новых субъектов Российской Федерации.

«В связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей МВД России подготовлены изменения в ведомственный приказ от 5 октября 2017 г. № 766 «О государственных регистрационных знаках транспортных средств»», - говорится в документе.

Согласно проекта автомобилям из ДНР могут присвоить код 80, ЛНР - 81, Херсонской области - 84, а Запорожской - 85.

Кроме того, проектом предлагается исключить из перечня коды 171 и 172. Они использовались на машинах посольств ДНР и ЛНР.

Как отмечается в пояснительной записке, реализация приказа не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

Сейчас проект поправок в приказ МВД находится на независимой антикоррупционной экспертиза, после чего будет предложен законодателями в согласованном варианте.