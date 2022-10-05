Легендарные Depeche Mode вернутся с новым альбомом и гастролями. От концерта в России музыканты отказались впервые с 1998 года

Предыдущий тур Depeche Mode проходил в 2017-2018 годах и охватывал 130 выступлений Фото: EAST NEWS

Группа Depeche Mode возвращается на сцену после пятилетнего перерыва. Англичане заявили в соцсетях, что готовят новый альбом и, конечно, приурочат к нему гастроли.

Программа называется Memento Mori («Помни о смерти») и будет посвящена коронавирусным ограничениями, которые вошли в нашу жизнь пару лет назад.

— Мы начали работу над этим проектом в начале пандемии [коронавируса], и на темы [альбома] мы были непосредственно вдохновлены этим временем, —пояснил Мартин Гор. — После смерти Флетча (клавишник группы Энди Флетчер — Авт.) мы решили продолжить, потому что мы уверены, что это именно то, чего бы он хотел, и это действительно придало проекту дополнительный смысл.

Лидер коллектива Дейв Гаан добавил, что Флетчеру новый альбом наверняка бы понравился.

— Мы очень надеемся вскоре поделиться им [новым музыкальным материалов] с вами, и нам не терпится представить его вам вживую на концертах в следующем году, — сообщил вокалист.

Музыканты начнут с поездки по США и Канаде, а затем переместятся в Европу. Выступления состоятся практически по всех европейских столицах. Конечно, англичане не могли пойти поперек мировой повестки (как это сделал к его чести Роджер Уотерс https://www.kp.ru/daily/27452.5/4655439/), поэтому Москвы в числе городов, которые увидят живое выступление легенд, нет. Ближайшие к нашей стране столицы — Хельсинки и Таллин, в которые прямые рейсы теперь не ходят. Поклонникам группы придется лететь с двумя-тремя пересадками (или с одной — через Стамбул, к примеру, — за 50 тысяч рублей).

Предыдущий тур Depeche Mode проходил в 2017-2018 годах и охватывал 130 выступлений в Европе и Северной Америке, слушателями которых стали свыше 3 миллионов человек. Билеты на концерты группы начнут продавать в октябре текущего года.