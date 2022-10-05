Бунт Пугачева, частичная мобилизация и референдумы: о чем говорил Путин с финалистами конкурса "Учитель года"

Встреча президента РФ Путина с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года". Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Владимир Путин в День учителя пообщался с финалистами конкурса "Учитель года". Личную встречу педагогов и президента заменила видеосвязь, глава страны разговаривал с преподавателями из резиденции в Ново-Огарево.

Впрочем, на содержании встречи технологии не сказались. Обсудили и прошедшие референдумы, и отсрочку от мобилизации, и военную операцию.

- Поздравляю работников школ всех 89 регионов России, - Путин сразу напомнил, что с сегодняшнего дня в стране стало на четыре региона больше.

- Россия была и будет суверенной. Сейчас нужно укреплять национальную систему образования и воспитания, обеспечить единство образовательного пространства страны, - добавил он.

У ИСТОРИИ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ДВУХ ВЗГЛЯДОВ

Про единство образования было и первое предложение учителя на встрече. Историк из Подмосковья Дмитрий Лутовинов заявил, что важные события должны по всей стране трактоваться одинаково.

- Как только начали обсуждать единые учебники – возникло много дискуссий из-за излишней стандартизации. Но по общественным предметам – истории, обществознанию - должен быть стандарт. Нельзя о сталинградской битве в одном учебнике писать в одном ключе, в других – в другом. А вот в физике, математике нельзя закладывать процесс в прокрустово ложе, - ответил президент.

РЕЗУЛЬТАТ САМОГО УДИВИЛ

Учительница из ДНР Юлия Бахмутская просто порадовалась, что ее республика стала частью России.

- Результат референдума самого удивил. Не было никакого желания что-то подправлять, подчищать. Мы для себя решили: будет так, как люди скажут, - признался в ответ глава страны.

Путин заметил, что конфликта могло и не быть, если бы не желание Киева «подправить историю». Украинские политики решили «возвеличить» пособников Гитлера.

- Я частенько дискутирую со своими коллегами, в том числе европейскими, которые мне говорят: «Ну и что, ну есть там элементы неонацизма, ну а что, у нас нет что ли, и у вас есть в России какие-то неонацисты, и у нас в европейских странах». Каких уродов только нет! Каких придурков только нет, каких идиотов и даже преступников только нет, ну и что теперь? Ведь разница в том, что на Украине их возвеличивают, поднимают на пьедестал, - возмутился российский лидер.

У ОРДИНАТОРОВ ТОЖЕ ОТСРОЧКА

Президента попросили уточнить детали отсрочки для студентов.

- Сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы, - ответил Путин.

Отсрочку получат все студенты, которые учатся в первый раз на дневном или вечернем отделении. Не призовут учеников и частных, и государственных заведений – главное, чтобы была аккредитации Минобра.

Отсрочка распространяется на ординатуру, ассистентуру и стажировки. В армию не заберут и слушателей семинарий.

В ЧЕМ ПРИЧИНА БУНТА?

С учителем из Ижевска Артемом Малининым Путин поговорил о пугачевском бунте.

- Восстание Пугачева откуда взялось? Как объясняете школьникам? - спросил президент.

- Самое важное - показать, что события не возникают на пустом месте, есть причины и следствия. Восстание Пугачева зародилось из-за жестокостей крепостного права. Главный вывод: нужно уважать мнения других членов общества, - объяснил педагог.

- Вы говорили, как сотрудник МИДа. Не придерешься, - с каким-то разочарованием заметил президент. - Но все-таки, что лежало в основе восстания? Конкретно этого. Ваша схема применима к любому конфликту.

- Ключевая причина: жестокое крепостное право. Плюс появился лидер, который поймал волну недовольства. Ответил?

- Лидер же представлялся царем. Это откуда-то возникло. Почему стало возможным? – допытывался президент.

- Дворцовые перевороты сыграли роль, появлялись лжеимператоры, лжепетры…

- Элемент ослабления центральной власти! – Путин подсказал правильный ответ на вопрос о причинах пугачевского бунта.