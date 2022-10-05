Регионы смогут заработать на бронировании отелей с помощью МТС Travel

Фото: Shutterstock

Возможность бронировать отели прямо на туристическом портале региона имеет сразу несколько преимуществ. Во-первых, портал станет удобнее для туристов – можно не только спланировать поездку по достопримечательностям, но и сразу выбрать место ночёвки. Во-вторых, это еще одна мера поддержки местного гостиничного бизнеса, который получит новый источник клиентов. Наконец, сами региональные туристические центры заработают комиссию – в размере от 6% стоимости оплаченного бронирования.

С формой бронирования от МТС Travel посетители региональных туристических ресурсов смогут выбрать город, даты заезда, количество гостей и получить список всех доступных мест для проживания — отелей, мини-отелей, гостевых домов, хостелов, апартаментов, кемпингов и т.д. Оплатить бронирование можно банковской картой.

В сентябре форма онлайн-бронирования установлена на туристическом портале Ярославской области — «Ярославия». Посетители портала теперь могут снять номер в отелях Ярославля, а также таких городов как Данилов, Любим, Мышкин, Переславль-Залесский, Пошехонье, Ростов Великий, Рыбинск, Тутаев, Углич и др.

Услугу бронирования и клиентский сервис 24х7 обеспечит подразделение МТС Travel — компания «Броневик».

«Сегодня, когда рынок бронирования жилья меняется буквально у нас на глазах, партнёрства регионов и онлайн-сервисов удобны для как для путешественников, так и для властей и местного бизнеса. МТС Travel обладает крупнейшим инвентарным фондом в стране — в базе нашей дочерней компании “Броневик” уже более 50 тысяч объектов размещения по всей России. Благодаря прямым договорам с партнерами, мы даем регионам не просто контент и технологию, а полный цикл клиентского сервиса, связанный с проживанием на протяжении поездки», — отметил генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников.