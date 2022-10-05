Почему директора ЗАЭС отпустили на Украину: в Энергодаре дали логичный ответ

Заметим, что до 5 октября ЗАЭС считалась украинским объектом с украинским руководством. Зарплата сотрудникам приходила из Киева, а не из Москвы Фото: REUTERS

Владимир Путин подписал указ, который делает крупнейшую АЭС Европы – Запорожскую – имуществом России.

«Правительству обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии Запорожской атомной электростанции и иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности», - говорится в президентском указе, опубликованном в среду.

Интересно, что совсем недавно уже бывший директор станции Игорь Мурашов признался в связях с украинской разведкой.

«Общался с сотрудником СБУ Каземирским Игорем Викторовичем через мессенджеры. Я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции», - рассказал сам энергетик на видеозаписи, слитой в интернет.

Но никаких обвинений за это власти не предъявили. Сначала Мурашова арестовали, а потом выдворили на Украину.

Журналистка Надана Фридрихсон спросила главу военно-гражданской администрации Энергодара Александра Волгу, почему управленец не за решеткой.

- Мурашов сам во всем признался. Все видели, как идет работа западных спецслужб с работниками станции. Он был агентом украинской разведки, полностью владел обстановкой и передавал отчеты. Удары по станции производились по его наводке, - заявил чиновник.

Странно, конечно, что наши спецслужбы отпустили человека, который корректировал огонь украинских ракет. Если он это делал на самом деле. Все-таки, Мурашов 28 лет проработал на ЗАЭС и должен был представлять последствия атомной аварии. В отличие от киевских военных, которые стреляют по станции довольно хаотично.

Сначала Мурашова арестовали, а потом выдворили на Украину

- Как с Мурашовым работали? Украинские СМИ писали, что он пропал, - вопрос Фридрихсон.

- Это человек не того уровня, чтобы пропасть. Он все время был здесь. С ним просто беседовали, тактично общались. Он сам рассказал всю правду о работе со спецслужбами. Рассказал, кто курировал, по каким каналам.

- Почему его передали украинской стороне?

- Могу сказать свое мнение. Этот человек дискредитировал себя на работе. Органы решили выдворить, чтобы не вел дестабилизирующую работу.

- Почему не посадить было?

- У нас только формируются органы власти. Когда заработают и суды, и прокуратура, тогда будем принимать такие решения, - ответил Волга.

Заметим, что до 5 октября ЗАЭС считалась украинским объектом с украинским руководством. Зарплата сотрудникам приходила из Киева, а не из Москвы. Да и сам Мурашов присягу России не давал и официально числился сотрудником украинского Энергоатома. Учитывая все это, не удивительно, что энергетик сливал инфу СБУ. Странно, что наши спохватились совсем недавно. Неужели с февраля никто не знал о действиях директора ЗАЭС?