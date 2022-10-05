Педагогам помогли исполнить их мечты

С 1 сентября по 4 октября под эгидой Российского движения детей и молодёжи и Российского движения школьников прошла Всероссийская акция, посвященная Дню учителя. Реализованы три проекта – «Мечта учителя», «БлагоДАРИТЕльный марафон РДШ» и «Мой учитель – мой кумир». Более 12 000 школьников со всей страны поздравили своих педагогов с праздником, приняв участие в акции, призванной сформировать доверительные отношения, взаимопонимание между учеником и педагогом и подчеркнуть ценность труда учителя.

В акции «Мечта учителя» более 2 800 ребят со всей страны опубликовали свои видеообращения в социальной сети «ВКонтакте» с описанием мечты одного из своих учителей. В финал проекта вышли 15 историй. По итогам онлайн-голосования были исполнены 3 мечты, набравшие наибольшее количество голосов:

Елены Большаковой, учителя физики гимназии №5 из Саратова, которая одержала очень важную победу — победила онкологию. Каждый день педагоги и дети поддерживали свою любимую учительницу. Теперь настало время реабилитации – школьники проголосовали за то, чтобы Елена отправилась восстанавливаться в один из подмосковных санаториев.

Дмитрия Веселкова, учителя физической культуры и спорта, учителя ОБЖ Шипицынской школы, горячего футбольного фаната, мечтавшего воочию увидеть матч любимого клуба ЦСКА. И его мечта сбылась!

Ксении Костичевой, педагога-организатора и советника МБОУ «Бабаевская СОШ № 1», получившей в подарок милого четвероногого друга – щенка белого лабрадора.

«Мне посчастливилось принять участие во Всероссийской акции «Мечта учителя». На мой взгляд эта акция дает возможность нам, взрослым, окунуться в мир детства, вспомнить о том, что мы умеем мечтать и, самое главное, что мечта осуществима и вполне реальна, - сообщил председатель Тольяттинского отделения РДШ, учитель русского языка и литературы МБУ «Школы №59» города Тольятти Дмитрий Тодосов. - Я с большим удовольствием следил за ходом акции и понял, насколько ребята трепетно относятся к пожеланиям своих любимых наставников и насколько они хотят, чтобы они стали реальностью».

В рамках «БлагоДАРИТЕльного марафона РДШ» школьники навестили своих учителей, поздравили их с наступающим праздником в оригинальной форме – почти 5 000 ребят читали стихи, пели песни, вручали сделанные своими руками открытки. Самые интересные и оригинальные поздравления публиковались в официальной группе Российского движения школьников во «ВКонтакте».

Не менее массовым стало участие ребят в акции «Мой учитель – мой кумир». Более 4 700 активистов сняли и выложили в социальную сеть «ВКонтакте» видеоролики о своих учителях. Ребята рассказали, почему именно этот учитель является примером для них, чему они хотели бы у него научиться, а также о его положительных качествах.