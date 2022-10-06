На СТС стартует развлекательное шоу «Маска. Танцы»

Сергей Светлаков. Фото предоставлено пресс-службой Телеканала СТС

Вместе с ними угадывать, кто из танцующих звёзд скрывается за маской, будут Клава Кока, Тимур Родригез и Мария Горбань.

- Сергей, вы уже были в жюри танцевального проекта. Но тогда вы видели героев, а сейчас они прячутся в костюмах и масках. Как считаете, что вас ждёт в этот раз?

- Конечно, теперь задача намного сложнее: нужно не просто оценить танец, но и угадать, кто под маской. Для меня это следующая ступень, неизведанная. Мне на самом деле интересно, и с каждым выходом нового участника на сцену я понимаю, что даже после шоу, когда закончится съёмка, буду об этом думать, что-то или кого-то гуглить и какие-то свои версии прорабатывать.

- Понятно, как раскроет это шоу участников, а членов жюри как? Какие задачи себе ставите в этом проекте?

- Какие-то серьёзные задачи себе не ставил. Задача одна — создать что-то позитивное, чтобы люди переключились. Отвлечь и развлечь, в общем.

- На ваш взгляд, с какими сложностями столкнётесь в шоу?

- У меня проблема с фамилиями. Честно говоря, некоторых знаешь в лицо, но вспомнить фамилию сложно. Я надеюсь, что установлю себе дополнительную память в голову, скачаю нужную информацию и всё туда загружу, чтобы угадывать людей.

- Сильная ли у вас интуиция? Часто ли она помогает вам принимать решения?

- Интуиция мне всегда подсказывает только по поводу собственных поступков. А вот чтобы угадывать людей… Не знаю. Но я буду рад, если откроется такой талант.

- Кто, на ваш взгляд, в нашем шоу-бизнесе может войти в пятёрку лучших танцоров?

- Никто не может превзойти мои собственные танцы… но к счастью, вижу их только я, зеркало и пылесос.

Шоу «Маска. Танцы» стартует 9 октября в 17:00 на канале СТС.