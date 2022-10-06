Последние новости о ситуации вокруг Украины на 6 октября 2022 года: Чем провинились перед Киевом звезды шоу-бизнеса и зачем Украине чемпионат мира по футболу

Президент России поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной станции Фото: EAST NEWS

Киев прессует деятелей шоу-бизнеса и других ВИПов

На днях такой серьезный орган, как Совет нацбезопасности Украины, принял судьбоносное решение. СНБО внес в санкционный ряд украинских музыкантов и деятелей шоу-бизнеса. В «черный список», в частности, попали Анна Седокова, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Ани Лорак. Ранее СНБО вводил санкции против российских предпринимателей Олега Дерипаски и Михаила Фридмана, украинского политика Виктора Медведчука и экс-президента Украины Виктора Януковича. Сообщается, что в список попали лица, «идущие в пакете синхронизации с санкциями ЕС». Крепко совет думает о национальной безопасности, если его пугают певицы и телеведущие.

Депутаты идут воевать за нашу и вашу свободу

Дмитрий Хубезов, глава комитета Госдумы по здравоохранению, в московском военном комиссариате написал заявление на зачисление в ряды ВС России. Хубезов заявил: «Очень важно поддержать наших ребят. Мы должны быть вместе, вместе терпеть обстрелы. Много раз я был там и видел, насколько важна медицинская помощь. Хочу быть ближе к передовой, спасать наших ребят. Также заявление о добровольной мобилизации подал депутат Госдумы Сергей Сокол, он майор запаса. Сокол сообщил: «У меня отец военный разведчик. Я с детства знаю, что такое служение Отечеству. Надо вставать на защиту этих территорий, этих людей, которые вернулись в нашу страну». Ранее заявления о направлении в зону СВО подали депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, зампред комитета по обороне Дмитрий Саблин, зампред комитета по вопросам семьи Виталий Милонов, зампред комитета по делам СНГ Александр Бородай, член комитета по защите конкуренции Олег Колесников, и ряд депутатов разного уровня. Народ и армия — едины.

«Байрактары» под Николаевом уже никуда не полетят

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны, сообщил, что ангар с турецкими беспилотниками «Байрактар ТБ-2» уничтожен ударом ракеты «Искандер» на аэродроме в Николаевской области. Также по его данным средствами ПВО за сутки уничтожены 6 БПЛА в Граково Харьковской области, Новочервоное Луганской Народной Республики, Старомайорское, Урожайное и Докучаевск Донецкой Народной Республики. А в районе населенного пункта Мураховка Николаевской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (AN/TPQ-36) производства США. Столько металлолома пропадает, а ведь сколько кастрюль из этого можно было бы сделать...

Запорожская атомная станция будет работать на Россию

Президент России поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной станции. Указ об этом опубликован на официальном портале правовой информации 5 октября. В документе, в частности, поручается правительству РФ «обеспечить принятие в федеральную собственность объектов использования атомной энергии» ЗАЭС и «иного имущества, необходимого для осуществления ее деятельности». В тот же день ВСУ обстреляли прилегающую к электростанции территорию. В общем со стороны Украины было выпущено свыше 40 снарядов. При том последний работавший блок Запорожской АЭС был остановлен еще 11 сентября — из-за постоянных атак ВСУ. И все-таки этот атом непременно вновь станет мирным.

Киев хочет провести чемпионат мира по футболу вместе с Мадридом и Лиссабоном

Светлана Журова, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы так отреагировала на новость о том, что Украина подала совместную с Испанией и Португалией заявку на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года. «Спорт вне политики, и осуждать Украину, которая подает подобную заявку, не стоит. У них тоже есть болельщики, которые любят спорт. Я здесь занимаю нейтральную позицию. Спорт должен быть для всех. Если Украина хочет провести турнир - пусть проводит. Если к тому времени они будут готовы». Но к 2030-му году на здешних футбольных полях будут яблони цвести. Или осинки, от которых не родятся апельсинки.

В Херсоне объявили каникулы из-за обстрелов

На Херсонщине Министерство образования и науки объявило каникулы на полмесяца. Цель - обеспечить безопасность в шести муниципалитетах, в том числе в самом Херсоне. В приказе Минобраза говорится: «В связи с участившимися обстрелами, в целях сохранения жизни и здоровья участников учебно-воспитательного процесса... установить каникулы в государственных бюджетных образовательных учреждениях среднего общего и среднего профобразования в Херсоне, Белозерском, Бериславском, Каховском, Снигиревском муниципальных округах, а также в Новокаховском городском округе с 6 по 21 октября 2022 г». Обстрелы Херсонской области в последние дни участились. Бьют по центру города, по Каховской ГЭС, Антоновскому мосту и паромной переправе через Днепр в Херсоне. «Отличная» агитация за «возвращение» в украинские объятия.

Суд ООН иск Украины против России не рассмотрит

В Российском МИД сообщили, что подали в Международный суд ООН возражения о наличии у него юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ. В заявлении говорится: «3 октября Российская Федерация представила в Международный Суд ООН письменные возражения против наличия у него юрисдикции рассматривать по существу поданный Киевом в феврале иск против нашей страны по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года». В документе поясняется, что «претензии Киева в действительности сводятся к оспариванию правомерности проведения специальной военной операции в соответствии с Уставом ООН, а также статуса ДНР и ЛHP, но «к этим вопросам упомянутая Конвенция не имеет никакого отношения». Ну так Киеву все-равно, как и по какому поводу судиться с Москвой: не догонят, так хоть согреются — зима то предстоит долгая...

Ватикан мечтает помирить Москву и Киев

Кардинал Пьетро Паролин, госсекретарь Ватикана, заявил, что Святой престол подтверждает свою готовность содействовать диалогу Москвы и Киева для мирного разрешения конфликта. Паролин заявил газете Il Messaggero, что он запросил встречу с главою российского МИДа Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, чтобы выразить беспокойство Ватикана и «вновь заявить о возможности, уже озвученной папой римским, что мы всегда готовы содействовать диалогу». По словам Паролина, Лавров в разговоре с ним выразил позицию, озвученную и в Совбезе ООН, — обвинил западные страны в том, что они «ничего не сделали, когда Донбасс был ареной вялотекущего конфликта». Ну кардиналу не стоит удивляться, если в Киеве протянутую руку помощи отвергнут — они понимают только язык силы и кнута.

Путин утвердил вхождение четырех регионов в Россию

Президент России утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав РФ республик Донбасса и Запорожской и Херсонской областей. Таким образом, с 30-го сентября жители этих четырех регионов признаются российскими гражданами, получают право на российские пенсии и иные соцвыплаты, а с 2023 года будут призываться в российскую армию. Число же российских регионов теперь выросло с 85 до 89 и к территории страны добавилось 113 тысяч квадратных километров. Суворов бы одобрил.