Президент Казахстана объявил о завершении периода олигархического капитализма в стране

Фото с сайта https://www.akorda.kz/ru/

«Эпоха олигархического капитализма в Казахстане завершается, наступает период социальной ответственности перед гражданами страны. Нашим гражданам нужен эффективный и социально ответственный бизнес, занимающий передовые позиции в экономике страны», – уверен президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Эти слова прозвучали в ходе выступления президента республики перед общественностью Караганды 5 октября. «Государство настроено на конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество. Мы продолжим создавать все условия для предпринимателей, будем последовательно улучшать инвестиционный климат страны. И в этом ни у кого не должно быть сомнений», – сказал президент Казахстана.

Паспорт как символ национальной идентичности

Токаев подчеркнул, что карагандинская земля стала родным домом для представителей многих депортированных народов и жертв сталинских репрессий. Сегодня в Карагандинской области в мире и согласии живут десятки этносов.

По словам президента, в контексте невиданной ранее турбулентности, напряжения и кризиса взаимного доверия ведущих мировых держав граждане Казахстана призваны укреплять основополагающие ценности страны – единство, солидарность, толерантность, взаимное уважение, сострадание и готовность прийти на помощь друг другу. Эти ценности глубоко укоренились в традициях и культуре Казахстана, уверен глава государства.

«Убеждён, что простым, но самым главным «маркером», можно сказать, символом нашей национальной идентичности должен выступать бирюзовый паспорт Республики Казахстан. Он, по сути, демонстрирует все прогрессивные принципы, на которых зиждется наша государственность. Паспорт гражданина Республики Казахстан олицетворяет собой фундаментальные ценности, благодаря которым наша страна стала известной во всем мире как яркий пример межэтнической и межрелигиозной толерантности. Паспорт Казахстана – это символ справедливости и устремления нации в будущее», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что Казахстан известен в мире как динамично развивающая страна, политика которой нацелена на достижение прогресса в своём развитии и взаимовыгодное сотрудничество с другими государствами. Это особенно важно на фоне критически сложной геополитической ситуации, нарастания атмосферы тотальной вражды и недоверия.

«Недавно Папа Римский Франциск, который, как вы знаете, посетил Казахстан в сентябре, заявил в одной из своих проповедей, что наша страна предстает как «место встречи и диалога», является «двигателем в деле продвижения мира и человеческого братства», ставит в центр «усилия по созиданию мира, где слушают и уважают друг друга». Эти слова понтифика и одного из самых авторитетных духовных лидеров человечества очень ёмко характеризуют Казахстан и выделяют наши ценности. Суть всех проводимых мною реформ заключается в том, чтобы каждый гражданин Казахстана ощущал свою роль и значимость в созидании страны», – заявил президент республики.

Фото с сайта https://www.akorda.kz/ru/

«Сильные регионы – драйвер развития страны»

Особое внимание Касым-Жомарт Токаев уделил социальной сфере, в частности, инициативе казахстанских шахтёров об увеличении пенсионных выплат.

«Хорошо понимаю запросы и чаяния людей. Хочу отметить, что это крайне непростой вопрос, который касается изменений пенсионной и налоговой систем, а также системы социального обеспечения. Этот вопрос нужно детально рассмотреть с учётом интересов коллег, товарищей, трудящихся в других опасных отраслях экономики, да и всех слоёв общества. Определённые наработки у правительства имеются. В начале следующего года правительство внесёт мне конкретные предложения», – пообещал президент.

Глава государства рассказал о приоритетных направлениях развития Карагандинской области. Это в первую очередь поддержка обрабатывающей промышленности, которая составляет 80% в общем объёме промышленного производства региона. «В данном направлении у области есть широкие перспективы для развития», – считает Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что на расширенном заседании правительства минувшим летом обсуждалась предметная работа по формированию пула инвестиционных проектов в обрабатывающей отрасли. По словам Токаева, диверсификация казахстанской экономики приобретает особую актуальность с учётом сложной геополитической ситуации и нестабильной мировой экономической конъюнктуры. Задача государства – создать благоприятные условия для увеличения производства товаров средних и верхних переделов.

«В Карагандинской области на территории специальной экономической зоны «Сарыарка» и индустриальной зоны Saran уже реализуется ряд перспективных промышленных проектов, запущены крупные предприятия. Они могут и должны выступить в качестве площадок для релокации зарубежных компаний. Нужны только соответствующие условия. Поэтому правительству поручается завершить в 2023 году формирование инфраструктуры индустриальной зоны Saran», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото с сайта https://www.akorda.kz/ru/

Президент Казахстана также высказал предложения по развитию моногородов. Значительная часть промышленности Карагандинской области и почти половина населения сосредоточена в 5 моногородах, это диктует необходимость поддержки предпринимательства, оказания аутсорсинговых услуг, привлечения инвестиций и создания новых производств.

«В нашей стране реализуется национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны». Акиматы (власти региона – Ред.) совместно с правительством должны в рамках этого проекта реализовать масштабные инициативы в малых городах», – отметил Токаев.

Президент считает необходимым разработать план развития побережья озера Балхаш в целях повышения туристического потенциала города, а также рассмотреть возможность субсидирования в летнее время авиабилетов до Балхаша и открытия дополнительных авиа- и железнодорожных рейсов.

Токаев в курсе того, что жителей Карагандинской области беспокоит экологическая обстановка. Он призвал руководителей крупных предприятий строго соблюдать стандарты и нормы, касающиеся охраны окружающей среды.

«Индустриальное развитие региона не должно идти в ущерб интересам граждан и качеству жизни людей. Министерству экологии необходимо контролировать данный вопрос. Промышленным предприятиям, особенно крупным, следует более активно применять современные очистные установки, совершенствовать производственные процессы, на системной основе заниматься озеленением территорий. Такие меры реализуются по всей стране в рамках Национального проекта «Зелёный Казахстан». Кроме того, важно разобраться со специальными отчислениями недропользователей, направив их на решение экологических проблем», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Фото с сайта https://www.akorda.kz/ru/

«Честный труд во благо страны»

В завершение выступления перед карагандинцами президент Республики Казахстан заявил о том, что страна вступает в новую политическую эпоху.

«На основе обновленной Конституции будут перезагружены важнейшие политические институты, будет сформирована открытая и конкурентоспособная экономическая система, работающая на благо всех граждан. Мы сделали только первые шаги на этом большом пути. Перед нами стоит задача кардинального реформирования судебной системы и правоохранительных органов, в результате которой законность и правопорядок должны стать мерилом нашей жизни. Должна произойти переоценка ценностей, на первый план должно выйти трудолюбие», – убеждён Касым-Жомарт Токаев.

«Патриотизм – главный залог сохранения нашей государственности. Нет лучшей добродетели, чем любовь к своей Родине. Нет большего счастья, чем служить родному народу. Патриотизм – это не красивые лозунги тех, кто выходит на площади, а честный труд во благо страны», – заключил президент Казахстана.