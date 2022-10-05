Анна Кикина – в космосе

Pоссийская космонавтка летит на МКС на американском корабле Фото: REUTERS

Политики лютуют, США – недружественная страна, а российская космонавтка преспокойно летит на МКС на американском корабле. Чудеса, конечно, но таков наш современный странный мир.

Старт случился вечером (по Москве) в среду. В небо взмыл корабль Crew Dragon производства компании SpaceX – фирмы Илона Маска. Который на днях предложил свой план урегулирования украинского кризиса. После чего акции его компаний пошли вниз на западных биржах, украинские политики разразились проклятиями-остротами, а в Москве план, кажется, понравился. Но это так, к слову. Полетело четыре человека: вместе с Кикиной – японец Коити Ваката, а также астронавты NASA Джош Кассада и Николь Манн. В четверг они пристыкуются к МКС – само собой, к американскому сегменту – и пробудут на орбите полгода.

В небо взмыл корабль Crew Dragon производства компании SpaceX Фото: REUTERS

Корабль Dragon – разработка довольно новая, и россияне, во всяком случае, на нем не летали. Да и Space X возит людей к МКС только с 2020 года. А в чем вообще необходимость такого полета? Или у нас кончились свои корабли? А дело, оказывается, в сотрудничестве.

Старожилы помнят, что в свое время брежневская разрядка была ознаменована полетом Союза и Аполлона. После событий 2014 года Россия с Западом были в контрах, и, чтобы это дело преодолеть, прежнее руководства Роскосмоса и NASA затеяли соглашение о совместных полетах. В сентябре на Союзе к МКС полетел американец, а теперь вот наша космонавтка – на их корабле. Насколько полет знаменует потепление отношений – сказать сложно (когда программа задумывалась, мы с США так не ссорились), но то, что программа вообще идет, знак скорее хороший. В программе будут еще перекрестные полеты, в следующем году и в 2024-м.

Космический полет, когда ты с гражданином недружественной страны – в одном корабле, и никуда не спрятаться, не скрыться, да и не надо скрываться и прятаться, потому что вы все профессионалы, и прекрасно друг друга понимаете – это, конечно, крутая демонстрация того факта, что все мы люди, и делить нам нечего. Но насколько такие символы растрогают западных политиков? Да не растрогают. И после совместного полета Союза и Аполлона США и СССР продолжали собачиться, и тут продолжат. А тем не менее – хорошо. Пусть летают: во имя мира, во имя науки и просто во имя дружбы.