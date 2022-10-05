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Наука5 октября 2022 19:10

Анна Кикина – в космосе

Российская космонавтка Анна Кикина отправилась на МКС на корабле Илона Маска
Алексей МОРОЗОВ
Pоссийская космонавтка летит на МКС на американском корабле

Pоссийская космонавтка летит на МКС на американском корабле

Фото: REUTERS

Политики лютуют, США – недружественная страна, а российская космонавтка преспокойно летит на МКС на американском корабле. Чудеса, конечно, но таков наш современный странный мир.

Старт случился вечером (по Москве) в среду. В небо взмыл корабль Crew Dragon производства компании SpaceX – фирмы Илона Маска. Который на днях предложил свой план урегулирования украинского кризиса. После чего акции его компаний пошли вниз на западных биржах, украинские политики разразились проклятиями-остротами, а в Москве план, кажется, понравился. Но это так, к слову. Полетело четыре человека: вместе с Кикиной – японец Коити Ваката, а также астронавты NASA Джош Кассада и Николь Манн. В четверг они пристыкуются к МКС – само собой, к американскому сегменту – и пробудут на орбите полгода.

В небо взмыл корабль Crew Dragon производства компании SpaceX

В небо взмыл корабль Crew Dragon производства компании SpaceX

Фото: REUTERS

Корабль Dragon – разработка довольно новая, и россияне, во всяком случае, на нем не летали. Да и Space X возит людей к МКС только с 2020 года. А в чем вообще необходимость такого полета? Или у нас кончились свои корабли? А дело, оказывается, в сотрудничестве.

Старожилы помнят, что в свое время брежневская разрядка была ознаменована полетом Союза и Аполлона. После событий 2014 года Россия с Западом были в контрах, и, чтобы это дело преодолеть, прежнее руководства Роскосмоса и NASA затеяли соглашение о совместных полетах. В сентябре на Союзе к МКС полетел американец, а теперь вот наша космонавтка – на их корабле. Насколько полет знаменует потепление отношений – сказать сложно (когда программа задумывалась, мы с США так не ссорились), но то, что программа вообще идет, знак скорее хороший. В программе будут еще перекрестные полеты, в следующем году и в 2024-м.

Космический полет, когда ты с гражданином недружественной страны – в одном корабле, и никуда не спрятаться, не скрыться, да и не надо скрываться и прятаться, потому что вы все профессионалы, и прекрасно друг друга понимаете – это, конечно, крутая демонстрация того факта, что все мы люди, и делить нам нечего. Но насколько такие символы растрогают западных политиков? Да не растрогают. И после совместного полета Союза и Аполлона США и СССР продолжали собачиться, и тут продолжат. А тем не менее – хорошо. Пусть летают: во имя мира, во имя науки и просто во имя дружбы.

Наука: Клуб любознательных