Алкоголь покупают отечественный и недорогой: Как в России меняется рынок спиртного

Любые кризисные явления в общественных процессах и в экономике сопровождаются обычно ростом объемов потребления спиртного Фото: Олег УКЛАДОВ

Поводов для беспокойств у россиян сейчас хватает. Начало военной спецоперации, непростая ситуация на рынке труда, рост цен на продукты – все это оптимизма нам не добавляло. На этом фоне росли продажи спиртных напитков. Так, в марте-августе 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли продажи вина (+1%), коньяка (+5%) и водки (+8%). Особенно подскочили продажи слабоалкогольных напитков и коктейлей (типа джин-тоника и т.п.) - +59%. Такие данные предоставил KP.RU «Клуб профессионалов алкогольного рынка». В целом рост розничных продаж алкоголя (не считая пива, пивных напитков, сидра и медовухи) составил за этот период составил 4,5%. Но и пива россияне при этом меньше пить не стали. Объемы продаж пива и пивных напитков за 9 месяцев текущего года сопоставимы с объемами продаж пенного напитка за аналогичный период прошлого года, - пояснили эксперты.

- Падения уровня потребления алкоголя мы сейчас не наблюдаем, наоборот, продажи растут, - рассказал KP.RU генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. – Любые кризисные явления в общественных процессах и в экономике сопровождаются обычно ростом объемов потребления спиртного. Если говорить о тенденциях на алкогольном рынке, то это, во-первых, увеличение продаж российского алкоголя. Его стали покупать больше, а импортного – меньше. Во-вторых, растет доля алкогольной продукции эконом-класса. Розничная реализация премиального алкоголя существенно снизилась. В-третьих, увы, на территории России увеличились объемы продаж нелегального алкоголя, самогона и лекарственных средств, произведенных на основе этилового спирта.

Однако медики в один голос говорят о том, что увлекаться спиртным не стоит, какие бы неприятности не происходили. Ведь алкоголь – это депрессант. О вреде спиртного высказался недавно даже глава Минздрава Михаил Мурашко.

- Граница перехода от ощущения снятия стресса и радости после первой рюмки к чувству угнетенности, следующему за этим состоянием, малозаметна, что в итоге нередко приводит к бесконтрольному потреблению алкоголя. Безопасной доли алкоголя не существует, – напомнил министр.

*Данные НП "Клуб профессионалов алкогольного рынка".

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