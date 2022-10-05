Дмитрий Хубезов - интервью по пути в Донбасс: Еду на фронт, чтобы помочь выстоять нашим ребятам

Дмитрий Хубезов решил добровольно отправиться на фронт. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

О том, что глава Комитета Госдумы по охране здоровья, блестящий хирург Дмитрий Хубезов решил добровольно отправиться на фронт, стало известно примерно неделю назад.

СМИ подают это, как сенсацию. А мне удалось дозвониться до депутата -добровольца только лишь тогда, когда он уже ехал в Донбасс…

… - Дмитрий Анатольевич, я видел сюжеты, они очень короткие, по телевизору. И меня - как журналиста (а я 29 лет работаю в «Комсомолке») очень впечатлил ваш поступок. Днем я вам звонил, вы по-прежнему за рулем, едете на фронт.

- Я и сейчас все ещё за рулём.

- И вы сказали: «Пиар мне не нужен». А что нужно депутату, председателю комитета Госдумы по охране здоровья, для чего вы туда едете, на фронт, в Донбасс, как я понимаю?

- Ну, как депутату мне ничего не нужно, а как человеку, гражданину… И такой странный вопрос.

- Извините.

- Здесь же все очевидно. Там ребята, которые стоят, по сути, наши дети, и на некоторых участках их противник превосходит в несколько раз. Мы не просто должны им помочь, а мы должны помочь как можно быстрее.

Поэтому мы едем.

- А почему вы решили на своем транспорте, на своей машине? У вас же не БМП, как я понимаю.

- Ну, так быстрее. До точки доедем, там меня «перехватят». Какие вопросы?

- Скажите, пожалуйста, какая у вас машина? Будем называть марку или это необязательно?

- Марку не надо. Нормальная машина, внедорожник.

- А снаряжение вы с собой какое-то взяли или вам там дадут?

- Да, с собой взял.

- Я почему такой вопрос задал? Вы все-таки хирург, медик, политик, который поднимает наше здравоохранение. А сейчас какое снаряжение вы с собой везете, и чем вы собираетесь заниматься на фронте?

- Собираюсь спасать ребят наших, раненых, также - по медицинской части. Снаряжение – часть «расходки» (расходные медицинские материалы - бинты, маски, перчатки, салфетки, иглы, пинцеты и т.д. и т.п.) взял, часть медикаментов. Ну, бронежилет тоже захватил.

- Бронежилет вы уже не первый раз с собой возите? Вы же раньше тоже там бывали.

- Я там бывал, но с бронежилетом - первый раз.

- Я так понял, что вы больше тяготеете к ЛНР? Или этот вопрос тоже дурацкий немножко?

- Ну, да.

- Вас там уже ждут? Вы не занимались ведь военной хирургией, как доктор Пирогов, но у вас медаль Пирогова, насколько мне известно.

- Орден Пирогова.

- Это за ковид. Именно в Рязанской области вы боролись, и не только?

- Есть определенный опыт. Тут какие вопросы? Хирургия – это, считаю, мое призвание, дело всей жизни.

- У вас 150 научных работ, вы отработали уже, заложили какие-то основы в своём комитете - очень серьезном. Вам не жалко было нас бросать? У нас непростая ситуация и с ковидом, и с гриппом. Или, вы считаете, там вы будете нужнее?

- Ну, здесь какие вопросы? Бывает такой момент, когда каждый сам для себя решает. Кто-то все бросает и едет туда, а кто-то едет за границу.

- Я понял. Не будем называть имена.

- Сейчас какие могут быть вопросы? Сейчас стране тяжелее всего, самая тяжелая ситуация. Что же такие вопросы задавать?

- Простите меня!

- Не надо задавать вопросы, на которые я, по сути дела, интуитивно только могу отвечать.

- Нет, вы ответили на все мои вопросы своим поступком. Как долго вы собираетесь быть на фронте?

- Не знаю пока.

- Скажите, как вас близкие отпустили?

- Нормально. Все - с пониманием.

- Ваша семья вас не отговаривала?

- Нет. Ну, они, во-первых, понимают, что это бессмысленно. Такие решения спонтанно не принимаются.

- Спикер Володин про вас с гордостью говорил, по-моему, по телевизору.

- Да, поддержка огромная, и от Вячеслава Викторовича, и от всех коллег.

- Я знаю, что вы не сильно любите СМИ, предпочитаете больше работать, а не «пиариться», как вы мне сказали днем. Какой помощи вы ждете от нас, работников печати? У нас там постоянно - Саша Коц, Дима Стешин. Какой помощи вы, военный доктор… Кстати, моя любимая книга в детстве была «Чудесный доктор», про военную хирургию. Какой помощи вы от нас ждете?

- Сложный вопрос.

Ну, так тоже неправильно говорить, что я СМИ не люблю. СМИ я люблю очень.

Но есть вещи, которые, скажем так, показаны для такого публичного освещения, а есть более такие личные, интимные. Сейчас у меня очень личное…

- Вам сейчас трудно за рулем со мной общаться?

- …Ну, дорога - не очень. А если какие-то публичные вещи, я всегда открыт, без проблем и со СМИ общался. В общем, здесь просто принципиально разные моменты.

- Я понимаю, что сейчас сложная дорога, ночь, и здесь звонит журналист «Комсомолки». Крайний вопрос я вам задам, Дмитрий Анатольевич. Ваш прогноз, что будет дальше? Целыми днями мы об этом говорим. Сегодня президент подписал 4 закона, вы знаете, которые вы принимали в Госдуме. Ваш прогноз, что будет дальше на фронтах, куда вы едете?

- Ну, здесь точно вопрос не ко мне.

Если каждый сделает все, что может сделать, все у нас будет хорошо. Но сейчас нам нужно просто выстоять.

- Ладно, не буду вас больше доставать. Спасибо вам огромное. Извините. И я надеюсь потом еще на связь. И - берегите себя! Пожалуйста…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Леонид Слуцкий: Россия никогда не оставляла русский мир без помощи, без поддержки

Лидер ЛДПР, глава Комитета Госдумы по международным делам, председатель Российского Фонда Мира - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым (подробнее)

Геннадий Онищенко, Герой Труда ДНР: Обращение Владимира Путина адресовано не только России, а всему миру

Академик РАН, председатель Землячества донбассовцев в Москве - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым (подробнее)