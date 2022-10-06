Герой спецоперации «Z» старший лейтенант Попов десять часов сдерживал атаки врага

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды Фото: REUTERS

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Природа произвела Россию только одну. Она соперниц не имеет. Мы русские, мы все одолеем», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще о тактике: «Скорость нужна, а поспешность вредна».

УБЕРЕГ МАШИНУ С БОЕПРИПАСАМИ

Ефрейтор Максим Мурзенко

«Водитель роты материального обеспечения ефрейтор Максим Мурзенко осуществлял подвоз топлива группировке Воздушно-десантных войск, ведущей ожесточенные бои с превосходящими силами украинских националистов.

Передвигаясь в тыловой район российской группировки, колонна автомобильной техники подверглась минометному обстрелу со стороны диверсионно-разведывательной группы противника. В результате попадания мины одна из машин загорелась. Мгновенно сориентировавшись в ситуации, Максим Мурзенко, оказал неотложную медицинскую помощь двум раненым военнослужащим. Находясь под плотным огнем противника, эвакуировал их в безопасное место. Далее, умело маневрируя грузовым автомобилем на участке местности, вывел свою машину из-под вражеского огня, не допустив уничтожения материальных средств и имущества. Благодаря грамотным и решительным действиям ефрейтора Максима Мурзенко было своевременно осуществлено снабжение российских подразделений, также сохранены жизни военнослужащих».

Ефрейтор Максим Мурзенко

НЕ ДАЛ ВРАГУ ЗАЙТИ С ТЫЛА

Младший сержант Иван Скрида

«В ходе выполнения задач по вскрытию замаскированных позиций противника подразделение младшего сержанта Скирды обнаружило в лесополосе опорный пункт украинских националистов. Командир принял решение основными силами подразделения обойти огневые порядки боевиков с тыла и уничтожить опорный пункт. Младший сержант Иван Скирда заняв выгодную позицию, прицельным огнем уничтожил пятерых боевиков. Всего в ходе боя было уничтожено двенадцать националистов. Благодаря грамотным действиям младшего сержанта Ивана Скирды вооруженному формированию украинских боевиков был нанесен значительный урон».

Младший сержант Иван СКИРДА

ВСТУПИЛ В БОЙ С ДИВЕРСАНТАМИ

Ефрейтор Александр Черненко

«Водитель роты материального обеспечения ефрейтор Александр Черненко осуществлял доставку материальных средств личному составу на линию соприкосновения с силами националистов. Продвигаясь к позициям российских войск, колонна, в составе которой находился Александр, подверглась атаке со стороны украинских радикалов. В результате минометного обстрела автомобиль был поврежден и потерял ход. Находясь под огнем боевиков, действуя грамотно и решительно, ефрейтор Черненко занял оборону и вступил в бой с наступающим противником. В ходе боя ефрейтор Александр Черненко прицельным огнем из штатного оружия уничтожил трех боевиков. Националисты, понеся потери, отступили. Ефрейтор Александр Черненко самостоятельно в кратчайшие сроки восстановил работоспособность автомобиля и доставил материальное имущество на позиции обороняющихся российских подразделений».

Ефрейтор Александр Черненко

ДЕСЯТЬ ЧАСОВ СДЕРЖИВАЛ АТАКИ

Старший лейтенант Сергей Попов

«Подразделение под командованием старшего лейтенанта Сергея Попова выполняло задачу по уничтожению вооруженных формирований украинских националистов, предпринявших попытку вклиниться вглубь обороны и атаковать позиции российских военнослужащих. Командир взвода противотанковых управляемых ракет старший лейтенант Сергей Попов, находясь в обороне, занял скрытую огневую позицию и огнем из противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» первым выстрелом уничтожил БМП боевика. Грамотно выстроив оборону на танкоопасном направлении с учетом превосходящих сил противника, используя тактические навыки и приёмы, подразделение старшего лейтенанта Сергея Попова более десяти часов сдерживали атаки националистов, ведя бой с противником. В ходе боя личный состав под руководством Сергея Попова, уничтожил пять единиц вражеской бронированной техники и более двух десятков украинских боевиков».