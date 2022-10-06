Бастрыкин предложил решение по проблеме бездомных детей-сирот

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 1 января 2022 года число сирот, имеющих неисполненные судебные решения о предоставлении им жилья, превысило 35,5 тысяч! И это на 3 тыс. больше, чем на 1 января 2021 года. Об это сообщил ТАСС глава СК России Александр Бастрыкин.

«Уже в первом полугодии 2022 года вынесено свыше 7,7 тысяч судебных решений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 25 регионах отмечается рост данного показателя. Судебное решение о предоставлении жилья - это способ сократить время ожидания получения жилья. Во многих субъектах РФ сироты, имеющие судебные решения, формируют параллельную очередь с другими сиротами из списка. За первое полугодие в 17 регионах жилье предоставили только сиротам, имеющим судебные решения», - заявил о серьезной ситуации в регионах Бастрыкин.

Губернаторы, по словам главы СК России заявляют следующие причины неисполнения закона: отсутствие жилья, отказы сирот от предлагаемых им благоустроенных жилых помещений.

И действительно, по итогам первого полугодия в 62 регионах более 1,7 тысяч сирот отказались от предложенного им жилья.

«Самое большое количество отказов сирот от предлагаемого жилья отмечается в Тамбовской области (278), Краснодарском (176), Пермском (108) краях, Астраханской области (87), г. Санкт-Петербург (79), Саратовской области (73). В основном они отказываются от жилья из-за отсутствия развитой инфраструктуры, транспортного сообщения, работы в тех местах, где им предлагают жилые помещения», - пояснил глава ведомства.

По данным следователей за полгода следственными органами было зарегистрировано 63 сообщения о преступлении по фактам непредоставления благоустроенных жилых помещений сиротам, по результатам рассмотрения которых принято 25 решений о возбуждении уголовного дела.

Чтобы изменить ситуацию на местах Бастрыкин предложил: отметить принятый Госдумой закон, установивший возможность регистрации по месту жительства по адресам муниципалитетов детей-сирот, достигших 18-летнего возраста, до того момента, пока им не будет предоставлено положенное по закону жилье. Это позволит им устраиваться на работу, обращаться за медицинской помощью и реализовывать другие свои социальные права.

Следственный комитет также поддерживает инициативу о подготовке программы по адаптации выпускников детских домов.

«Это очень необходимая инициатива, поскольку выпускники интернатов, детских домов сталкиваются с различными сложностями: при трудоустройстве, организации быта, решении финансовых и юридических вопросов, социализации. В рамках данной программы сироты смогут получать квалифицированную помощь и консультации специалистов в решении различных вопросов. Следственный комитет России готов принять участие в данной программе», - подчеркнул Александр Иванович.