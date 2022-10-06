Военная спецоперация на Украине 6 октября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Дмитрий СТЕШИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 октября 2022 года.

Президент России Владимир Путин подписал указ о публикации текста Конституции с изменениями внесенными в часть 1 статьи 65 Конституции РФ на основании законов о принятии новых регионов в состав РФ.

За сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, которые используются украинскими вооруженными формированиями.

Российские военные удерживают позиции на Андреевско-Криворожском направлении, отражая атаки превосходящих сил противника, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков во время регулярного брифинга.

Вооруженные силы России поразили подразделения иностранных наемников в Донецкой народной республике и Харькове, сообщает Министерство обороны РФ. Также российская артиллерия уничтожила в ДНР две украинские диверсионно-разведывательные группы в составе 21 человека. Ракетным ударов ВС РФ ликвидировали до 30 военных и семь единиц техники 102-й бригады территориальной обороны в Запорожской области.