Беременная Ольга Орлова попала в больницу

Ольга Орлова ждет второго ребенка. Фото: соцсети.

Ольга Орлова в 44 года ждет второго ребенка. Беременность артистки протекает нелегко, так что она была вынуждена лечь в больницу. Певица вышла на связь с поклонниками из больничной палаты и рассказала о своем самочувствии. Ольга опубликовала фотографии, сделанные во время завтрака и сообщила, что попала в клинику из-за проблем со здоровьем.

Ведущая «Дома-2» объяснила, что обратилась за медицинской помощью, чтобы избавиться от мучающих ее отеков. Орлова показалась подписчикам в врача белом костюме, а затем продемонстрировала, как медик выполняет все необходимые процедуры.

Судя по всему, будущая мама сейчас на пятом месяце, и ее малыш появится на свет в январе-феврале. Ольга говорила, что первые два месяца беременности дались ей нелегко, но потом она стала чувствовать себя гораздо лучше. Теперь, видимо, ее здоровье опять пошатнулось.

Певица вышла на связь с поклонниками из больничной палаты и рассказала о своем самочувствии. Фото: соцсети.

Эта беременность стала для нее по-настоящему долгожданной. В сентябре 2021 года Ольга вышла замуж. Артистка упоминала, что познакомилась с будущим супругом в ресторане. Мужчина сразу начал за ней ухаживать, но Ольга долгое время к нему просто присматривалась.

Супруга Орловой зовут Валерий, он бизнесмен. Избранник певицы старше ее на 10 лет. Бывшая участница «Блестящих» рассказывала, что за два с лишним года их отношений она беременела несколько раз, но выносить ребенка не получалось. Пока, наконец, очередная попытка не увенчалась успехом. К слову, поклонники звезды почему-то уверены, что она ждет двойню.

У артистки уже есть 21-летний сын Артем от брака с предпринимателем Александром Кармановым (они были вместе с 2000 по 2004 годы).