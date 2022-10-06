В американской школе появился портрет Гитлера

Вождь 3-го рейха Адольф Гитлер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Скандал произошел в одной из средних школ Сан-Диего (штат Калифорния), где ученик из еврейской семьи обнаружил на стене портрет Гитлера. В ответ на просьбу убрать фото, мальчика едва не исключили из школы, пишет NBC.

Школьник, обнаруживший на стене в одной из аудиторий среди изображений выдающихся личностей портрет Гитлера, подошел к учительнице с вопросом: «Что здесь делает главный нацист, на чьей совести десятки миллионов жизней?».

И получил исчерпывающий ответ:

– Возможно, он и делал некоторые плохие вещи, но зато у него были сильные лидерские качества, – пояснила педагог

Ученик, не раз слышавший в семье о Холокосте и зверствах фашистов, попросил снять портрет, но получил отказ. По мнению учительницы, Гитлер имел полное право находиться в галерее сильных личностей.

Мальчик рассказал об инциденте дома, и шокированный отец позвонил в школу. Каково же было его удивление, когда директор вместе извинений и обещания разобраться в происходящем заявил, что ребенок будет из учебного заведения отчислен.

Решить проблему удалось лишь после вмешательства правозащитной организации и родителей других учеников. Портрет со стены убрали, но руководство школы, похоже, осталось при своем мнении.